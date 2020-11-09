В Галерее сибирского искусства открылась выставка скульптора, украшавшего Белый дом

В Галерее сибирского искусства 6 ноября открылась персональная выставка известного иркутского скульптора Евгения Скачкова к 75-летию автора. Экспозиция получила название «Память, высеченная в камне», в нее вошли произведения малой пластики, скульптура, а также фотографии монументальных произведений.

Первая крупная работа скульптора в Иркутской области – создание семиметровой скульптуры конного всадника, стоящей на въезде в Усть-Ордынский национальный округ, на изготовление которого у автора ушло три года. Следующими значимыми творениями Скачкова стали фигуры атлетов на фасадной части Дворца спорта, герба на здании областной администрации. За свою жизнь Евгений Иванович создал немало: мемориальные комплексы, барельефы и рельефы на зданиях, мемориальные доски, лепнину, монументы, декоративные скульптуры. Результат его труда – скульптурные украшения для здания правительства Иркутской области и Хакасии, Иркутского Дома актера, научной библиотеки (Белого дома), Иркутского железнодорожного вокзала, Иркутского драматического театра имени Охлопкова.

На выставке можно будет увидеть и другую сферу художественных интересов художника – малую пластику, отмеченную пристальным вниманием автора к внутренней психологической жизни модели и характерной для него реалистической лепкой формы.

Евгений Иванович Скачков родился в 1945 году в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Окончил энергетический техникум в г. Красноярске, работал на строительстве Красноярской ГЭС (1967-1970). Скульптурному делу учился в творческих мастерских Виталия Левашова, Юрия Ишханова (Красноярск), Виталия Цигаля (Москва). Член Иркутского регионального отделения Союза художников России с 1991 года.

Выставка Евгения Скачкова «Память, высеченная в камне» будет работать в Галерее сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23) с 6 до 29 ноября. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи по телефону: 8(3952)33-43-89. В музее действует масочный режим.

По инф. Телеинформа

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