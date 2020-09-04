Ушёл из жизни почётный гражданин Иркутска – хирург Семён Пинский

Дума Иркутска приносит глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Почетного гражданина Иркутска, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, профессора кафедры общей хирургии и анестезиологии Иркутского государственного медицинского университета Семена Боруховича Пинского.
Как сообщает пресс-служба думы, за свои заслуги в науке и вклад в развитие хирургической эндокринологии Семен Борухович был награжден рядом высоких наград. Решением думы города от 25 мая 2006 года ему присвоено звание Почетный гражданин Иркутска. Все, кто работал с ним, отмечали его как доброжелательного, мудрого, деликатного в общении, целеустремленного и доброго человека, ученого, педагога.
Депутаты городской думы передают родным, близким, коллегами и друзьям Семена Пинского искренние слова поддержки и сочувствия. В это сложное время мы разделяем с ними горечь невосполнимой утраты.
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