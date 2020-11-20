Юные географы из ИГУ получили дипломы немецкого вуза

Дипломы немецкого вуза в дополнение к российскому диплому получили выпускники географического факультета ИГУ.

Как сообщает пресс-служба университета, в начале ноября эти документы из Германии прибыли в Иркутск, а чуть позже в торжественной обстановке их в руки молодым людям лично вручил ректор ИГУ Александр Шмидт.

Студенты магистратуры ИГУ Андрей Русин, Полина Русанова и Александра Михеева прошли семестровое обучение в Университете Кристиана Альбрехта в германском городе Киле. Возможным это стало благодаря программе двойного диплома по направлению магистратуры «Экология и природопользование», действующей с 2011 года между ИГУ и немецким вузом.

Обучение в Университете Кристиана Альбрехта у студентов завершилось в конце февраля 2020 года, а летом они окончили магистратуру географического факультета ИГУ. После вуза выпускники без особых проблем нашли себе работу. Александра Михеева трудится метеорологом 1-й категории и по совместительству аэрохимиком в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Андрей Русин – инженером-экологом в Институте прикладных исследований газовой промышленности, а Полина Русанова продолжает обучение в аспирантуре Лимнологического института СО РАН и работает лаборантом-исследователем в НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ. Молодые, уже не выпускники, а специалисты, с удовольствием вспомнили свою учебу в немецком вузе.

Андрей Русин:

– Очень интересно было погрузиться в образ жизни иностранного студента, получить хорошую практику английского и немецкого языка, изучить иной подход к высшему образованию, познакомиться с культурой и традициями разных народов, а также приобрести друзей из разных уголков мира. Конечно, это сильно разнообразило жизнь и, думаю, многие интересные моменты моего обучения надолго останутся в памяти. Я очень благодарен своему университету и родному географическому факультету за предоставленную возможность провести семестр в Германии.

Полина Русанова:

– Вообще, период обучения в магистратуре для меня стал достаточно интересным и нужным и открывающим значительные возможности. Семестр в Кильском университете дал мне понимание различий в процессе и методиках обучения, но главное – пришло лучшее понимание моей специальности, так как Германия на самом деле является одной из самых развитых стран в плане экологического аспекта. Практика языка, возможность выполнения учебных проектов с иностранными преподавателями, обучение вместе со студентами из разных стран – все это позволило получить ценный опыт. И конечно, проживание в Европе позволило расширить понимание и восприятие мира.

Александра Михеева:

– В свою очередь хочу посоветовать нынешним студентам-экологам совершенствовать знания английского языка и в будущем участвовать в совместной программе с Кильским университетом. Во время обучения вы сможете получить новые знания по своей специальности, изучить немецкую культуру изнутри, путешествовать по Европе, а также завести новых друзей со всего света. Это редкая возможность, которой обязательно стоит воспользоваться.

Справка: Университет имени Кристиана Альбрехта (Киль, Германия) является одним из самых надежных европейских партнеров ИГУ, сотрудничество с которым началось в 1992 году и в настоящий момент активно развивается по самому широкому спектру направлений: экология и природопользование, астрофизика и информатика, славистика и лингвистика.

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По инф. Телеинформа

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