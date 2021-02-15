Студенты-медики жалуются на задержку стипендий

Студенты минимум 19 медуниверситетов по всей России, в том числе и в Иркутске пожаловали на задержку январской стипендии. Об этом сообщается со ссылкой на председателя Всероссийского студенческого союза Олега Цапко.

С жалобами на задержку выплат в организацию обратились студенты из Твери, Екатеринбурга, Воронежа, Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Томска, Ижевска, Иркутска, Кемерова, Курска, Ярославля, Архангельска, Благовещенска. С большой задержкой стипендия пришла в Омск и Владивосток.

В среднем в одном вузе учатся от одной до пяти тысяч человек. Если предположить, что половина из них бюджетники, то стипендию только в одном университете задержали примерно двум тысячам студентов, пояснил Олег Цапко.

– Умножив 19 вузов на 2 тысяч человек, получится, что минимум 40 тысяч студентов не получили выплаты вовремя, – подсчитал он. Всероссийский союз студентов намерен обратиться за разъяснением ситуации в Минздрав и Минобрнауки.

По инф. Телеинформа

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