Славное море – священный Байкал… А сколько человек живёт на его берегу?

В населенных пунктах Иркутской области на побережье озера Байкал проживают около 40 тысяч человек. Ко Дню Байкала, который отмечался 6 сентября, и в преддверии всероссийской переписи Иркутскстат подсчитал численность населения в каждом из них.

По данным аналитиков, на начало 2020 года в Слюдянке проживали 18,2 тысячи человек. В Байкальске, манящем лыжников своей Соболиной горой, – 12,5 тысяч человек. Самый западный населенный пункт на побережье Байкала – поселок Култук (3,7 тысячи человек).

– Популярная у туристов Листвянка Иркутского района насчитывает около 2 тысяч жителей. Большое Голоустное – 589 человек. На берегу озера расположены также поселок Бугульдейка (873 человека), село Сахюрта (276), деревня Сарма (90 человек). На Ольхоне, крупнейшем острове Байкала, в поселке Хужир проживают 1,5 тысячи человек, деревнях Ялга и Халгай – 81 и 49 человек соответственно, – рассказывают в Иркутскстате.

Ряд мелких населенных пунктов на берегу священного озера находятся на Кругобайкальской железной дороге и с учетом условий транспортного сообщения включены в перечень отдаленных и труднодоступных при переписи населения в 2021 году. Самый крупный из них – порт Байкал (370 человек). В селе Маритуй 42 жителя, в поселках Пыловка, Пономаревка, Шумиха и Баклань – от 3 до 15 человек.

– В Шаражалгае, Уланово и Половинной населения не осталось, но это необходимо уточнить при проведении переписи. В населенных пунктах вдоль КБЖД, а также в байкальском поселке Большие Коты Иркутского района (50 жителей) перепись пройдет чуть позже общего срока – в июне 2021 года, – говорят аналитики.

По инф. Телеинформа

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