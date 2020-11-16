Скончался Александр Самарин – известный график и иллюстратор

В Иркутске на 62-м году жизни скончался известный график и иллюстратор Александр Самарин.
Картина Александра Самарина «Лоскутные сны»
Известно, что скончался он 12 ноября.
Александр Самарин родился 18 февраля 1959 года в Ангарске. После школы окончил Иркутский авиационный техникум, а после армии – Иркутское художественное училище. Принимал самое деятельное участие в культурной жизни региона, участвовал во многих выставках всех уровней, сотрудничал с популярным детским журналом «Сибирячок».
В своём творчестве автор неоднократно обращался к сибирским сказкам, легендам, сказаниям и небылицам, умело использовал приёмы традиционного лубка. Его работы всегда оставляли впечатление задора и радости и одновременно были поучительными.
Редакция «Телеинформа» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Самарина.
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