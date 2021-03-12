 «Сказка в дереве»: добро пожаловать на выставку-конкурс!

В Усадьбе Сукачева 12 марта открывается Вторая Всероссийская выставка-конкурс художественной резьбы «Сказка в дереве», организованная иркутским творческим объединением «Арка» при поддержке Фонда президентских грантов и Иркутского художественного музея.

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции представлено более 100 конкурсных работ, поступивших на суд жюри от более чем 30 мастеров из разных районов Иркутской, Ярославской, Псковской областей, а также республики Бурятия. На открытии выставки выступят творческие коллективы Иркутской области, а также состоится интерактивный мастер-класс по деревянной резьбе. В течение месяца все работы будут доступны к осмотру зрителям и жюри. Итоги конкурса будут подведены в день закрытия выставки – 11 апреля. Тогда же будут вручены призы в нескольких номинациях.

– Пройдя сквозь века, искусство художественной резьбы по дереву сегодня переживает второе рождение. Современные мастера воскрешают это уникальное старинное ремесло, привносят в него свежие идеи, новые элементы, возрождают интерес к этому искусству и передают свое мастерство ученикам. Резьба по дереву воплощается во многих формах: это и декорирование предметов мебели, и украшение домов, церквей и храмов, создание больших резных панно и декоративных скульптур. Талант мастеров обращаться с природными качествами материала позволил создать неповторимые и уникальные произведения, – говорят в музее.

Выставка-конкурс художественной резьбы «Сказка в дереве» будет работать в Усадьбе Сукачёва (ул. Декабрьских Событий, 112) до 11 апреля. Справки по тел.: 53-12-24.

По инф. Телеинформа

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