Шоу «За стеклом»: животных в «Доме природы» изолировали от людей

В иркутском «Доме природы» временно запрещен любой прямой контакт с животными – даже кошек отделили от посетителей.
Как сообщается в соцсетях иркутской зоогалереи, «вредоносный вирус, теоретически, вполне может передаваться через руки/шерсть, а качественно продезинфецировать животных, в отличие от рук и разных неживых поверхностей, практически невозможно. Количество носителей в городе велико как никогда, очень страшно и за сотрудников, и за посетителей, и за животных. Но закрыться полностью мы не можем, иначе кушать будет нечего. Поэтому, пока ситуация не стабилизируется, все живут за стеклом».
При этом отмечается, что сама котейня в «Доме природы» существует, «несмотря ни на какие вирусы».
– Бывшие бездомные кошечки (сейчас их там 16) живут в тепле и сытости, довольные и счастливые, только немного грустно смотрят на окружающих через стекло. Они очень любят людей, привыкли к ласке и вниманию, но пока нельзя... У нас сейчас под запретом все мероприятия, подразумевающие контакт с животными, – говорит Людмила Ивушкина.
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