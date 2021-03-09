Широкая Масленица! Где нынче блинами угощают?

Масленичная неделя в 2021 году началась 8 марта. Основные гуляния в Иркутске и музее «Тальцы» наметили на 14 марта. Всего в областном центре запланировали 60 праздничных мероприятий в течение недели.

Как сообщил на пресс-конференции 9 марта начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов, в этом году на центральной площадке празднования в Иркутске – у Дворца спорта «Труд» не будут ставить масленичный столб.

– Это связано с мерами противоэпидемиологической безопасности, потому что столб – достаточно сложный аттракцион, который довольно затратно дезинфицировать. Поэтому было принято решение отказаться от него. В Иркутске только одна площадка решилась на то, чтобы установить масленичный столб: спортпарк «Поляна» на улице Старокузьмихинская, – рассказал он.

Директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев добавил, что другие активные конкурсы остались, в их числе поднятие гири: организаторы припасли снаряды массой 16, 24 и 32 кг. На этой конкурсной площадке участников будут страховать специалисты.

– Даже планируем подготовить гирю в восемь килограммов, чтобы определить самую сильную иркутянку, – поделился он.

Также в праздничной программе осталось и перетягивание каната.

– И гири, и канаты продезинфицировать проще, чем столб, у нас есть специальные волонтеры, которые будут это делать. Кроме того, при перетягивании будем соблюдать социальную дистанцию. Специально нашли самый большой канат, какой смогли: 20 метров. Расставим участников примерно по 10 человек с каждой стороны. К тому же, провести состязание можно будет несколько раз, чтобы все желающие попробовали, – уточнил Аркадий Стародубцев.

Воскресные гуляния запланированы на девяти площадках областного центра:

Площадь у Дворца спорта «Труд», ул. Ленина, 48, 13:00 – 16:00.

Бульвар Рябикова, 2Б, начало в 14:00.

Сквер у фонтана, микрорайон Университетский, 16А, начало в 15:00.

Спорт-парк «Поляна», ул. Старокузьмихинская, 37/3, начало в 13:00.

Парк Комсомольский, ул. Авиастроителей, 47, начало в 12:00.

Площадь у ТЦ «Европарк», ул. Розы Люксембург, 215В, начало в 13:00.

Каштаковская роща, предместье Рабочее, начало в 13:00.

Площадь Ракетчиков, мкр. Зеленый, 42, начало в 14:00.

Площадь на бульваре Постышева, начало в 15:00.

Центральное событие любой Масленицы – символическое сжигание чучела Маслены. В Иркутске будет семь площадок, на которых 14 марта взовьются костры, огороженные по всем правилам противопожарной безопасности.

Коронавирус внес свои ограничения в проведение праздника. Так, не будет в этом году масленичных гуляний на заливе Якоби. В январе там в связи с эпидемиологической обстановкой не разрешили обустраивать иордань. Как пояснил Аркадий Стародубцев, обычно при подготовке проруби лед в этом месте расчищают, чтобы он намораживался и становился толще и прочнее. Такие мероприятия позволяют безопасно находиться на участке залива большому количеству людей. Этой зимой так не делали, поэтому сейчас выход на тонкий лед попросту опасен для жизни.

Вместе с тем, расположенный неподалеку Иркутский городской театр народной драмы все равно проведет 14 марта массовый детский праздник – на площади у здания театра.

– Некоторые из запланированных мероприятий пройдут в онлайн-режиме. Если вам не хочется выходить из дома или далеко ехать до места празднования, то можно, например, поучаствовать в дистанционном мастер-классе по изготовлению традиционной тряпичной куклы. Его проведет Культурно-досуговый центр «Созвездие» уже завтра, 10 марта, – рассказал Антон Чернышов.

Еще одно «коронавирусное» ограничение – это сокращение торговых точек в главном месте массовых гуляний – у «Труда». Также они будут разнесены по площади, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте.

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» на 47-м километре Байкальского тракта празднование Масленицы решили провести в два приема: 13 и 14 марта. Программу мероприятий упростили: будут традиционные поедание блинов, масленичный столб, сжигание чучела Масленицы, хороводы, народные забавы.

– Но, например, в экспозиции музея вход – только в масках. На открытом воздухе, возможно, средства защиты надевать необязательно, однако важно соблюдать социальную дистанцию, – рассказала заместитель директора «Тальцов» Елена Стрекалина. – Зимних горок в этом году у нас не будет: они уже растаяли. Кроме того, мы тоже сократили количество торговых точек. Однако свой блин достанется каждому. Также мы оставили пикниковую зону, и гости смогут на этой площадке пожарить шашлыки на наших мангалах.

Все конкурсы, которые проведут на Масленицу в «Тальцах» и в Иркутске, разумеется, будут с призами. Какими – сюрприз: организаторы пока не раскрывают карты. Однако тому, кто влезет на масленичный столб в «Тальцах», вручат традиционную пару кирзовых сапог.

По инф. Телеинформа

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