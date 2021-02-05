 «Сделай сам!»: в Приангарье ищут добровольцев для восстановления храма

Волонтёров приглашают поучаствовать в восстановлении старинных зданий в Иркутской области. Проект будет реализован в рамках программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура». В рамках эксперимента его реализует служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора.
– Памятники архитектуры требуют бережного отношения. Все работы на них проходят под контролем службы по охране объектов культурного наследия. Восстановление таких объектов очень дорого, работы могут идти годами, поэтому помощь волонтёров очень нужна. Они могут выполнять работы, не требующие специальной квалификации и вносить огромный вклад в восстановление зданий, – сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.
Добровольцев просят помочь провести подготовительные работы перед реставрацией собора Воскресения Христова в селе Верхоленск Качугского района. Это объект культурного наследия регионального значения. Он находится в аварийном состоянии. Подготовку к реставрации ведут этапами. Ближайший начнётся в июле.
В конце августа волонтёров приглашают принять участие в благоустройстве территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Сретения Господня» в селе Бельск Черемховского района.
В начале сентября потребуется помощь в благоустройстве территории в рамках работ по сохранению здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Застройка улицы Карла Маркса» в Иркутске, ул. Каландаришвили.
В рамках проекта «Волонтёры культуры» планируется провести образовательное мероприятие. 16 апреля в Тулуне состоится лекция об истории и состоянии расположенного в этом городе выявленного объекта культурного наследия «Здание купеческого Собрания». В нём планируется провести реставрацию.
Узнать более полную информацию о проектах и записаться для участия в них можно на сайте.
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