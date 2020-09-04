Самые уважаемые пассажиры: для иркутских ветеранов запустили бесплатное такси

С 3 сентября 2020 года ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей, живущие в Иркутске и Иркутском районе, смогут воспользоваться бесплатным проездом в такси.

Как сообщает пресс-служба главы региона, проект социального такси правительство Иркутской области запустило совместно с компанией «Яндекс».

– В рамках соглашения о социально-экономическом развитии и цифровизации региона, которое 4 июня подписали глава региона Игорь Кобзев и генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, планируется запуск целого ряда социальных проектов. Один из них – проект социального такси. Инициатива приурочена к 75 годовщине Великой Победы, – рассказал заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Васиченко.

Заявку на бесплатную поездку можно оставить по телефону «Центра транспорта Иркутской области» 8-3952-42-03-28 с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней (с понедельника по четверг с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов); в пятницу с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов). В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчества пассажира, адрес вызова такси и адрес места назначения. Сотрудник учреждения проверит категорию льготника и составит заявку для направления такси по адресу. В случае, если поездка планируется вне рабочего времени, необходимо оформить поездку заранее, указав ее дату и время.

Льготный проезд действует на территории Иркутска, а также части Иркутского района (микрорайоны Зеленый Берег, Березовый, поселки Пивовариха и Маркова, село Смоленщина).

Количество бесплатных поездок в месяц зависит от их дальности. Их совокупная стоимость на одного льготника в месяц не должна превышать 1000 рублей. Однако в министерстве экономического развития Иркутской области не исключают, что в будущем совокупная стоимость бесплатных поездок может быть увеличена.

По инф. Телеинформа

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