Ребёнка окружила стая собак – на помощь пришёл неравнодушный мужчина

В Иркутске начата доследственная проверка по сообщению СМИ о нападении стаи собак на девочку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По предварительной информации, инцидент случился во второй половине дня 12 февраля на одной из улиц Второго Иркутска. Стая собак окружила малолетнего ребенка. Помощь девочке оказал проезжавший мимо автомобилист.

– Известно, что ребенок не пострадал. В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, – прокомментировали в Следственном комитете.

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По инф. Телеинформа

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