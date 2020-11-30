Путешествия на диване: ВСЖД открыла на своём сайте выставку для туристов

Восточно-Сибирская железная дорога на своем сайте запустила интерактивную онлайн-выставку для тех, кто ищет информацию о местах отдыха в Иркутской области и республике Бурятия.
Как сообщили в пресс-службе компании, на страничке «ВСЖД – территория туризма» можно узнать больше об уникальных паровозных турах по Кругобайкальской железной дороге. Еще здесь представлены презентации всех ведомственных туристических баз, коттеджных комплексов и санаториев-профилакториев. Они расположены как на берегу озера Байкал, так и в других живописных местах двух регионов.
Отдельный раздел онлайн-выставки посвящен вопросам природоохранной деятельности и повышению экологической культуры, которым на ВСЖД уделяется пристальное внимание. Ежегодно на магистрали реализуются мероприятия по защите окружающей среды, созданию и внедрению инновационных, экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, организуются волонтерские акции.
Любой пользователь сможет получить необходимые консультации по указанным контактам.
Экспозиция «ВСЖД – территория туризма» доступна посетителям сайта в разделе «О дороге» на одноименной вкладке. Выставка проходит до 20 декабря 2020 года, ее наполнение будет регулярно обновляться.
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