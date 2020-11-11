Продавцов Центрального рынка подозревают в «обвешивании» покупателей

Надзорные ведомства Иркутской области 10 ноября проверили, как работает торговое оборудование на МУП «Центральный рынок города Иркутска». Оказалось, что практически все оно находится в ненадлежащем техническом состоянии.

Как рассказал на пресс-конференции 10 ноября представитель Иркутского Центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта Артем Арестов, представители службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, Росстандарта и других контролирующих ведомств смотрели, как оборудование эксплуатируется, поверено ли оно.

– Результаты нашей профилактической проверки, конечно, плачевные и отрицательные. Руководство Центрального рынка подтвердило, что поверка весов, в том числе контрольных, не проводилась с 2016 года. Либо они неправильно установлены, либо технически неисправны и находятся в ненадлежащем техническом состоянии, – сказал он.

Всего было проверено около 10 торговых точек. На всех нашли различные недостатки. В 60% случаях весы в торговой точке не отвечали требованиям. С контрольных весов, которых на Центральном рынке четыре штуки, сорваны пломбы. Это означает, что даже если весы точны, требованиям качества они не соответствуют.

– Думаю, результат этой проверки будет типичным для всех рынков Иркутска, – отметила начальник отдела инспекции Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта по Иркутской области Лариса Семушкина. – Плановые проверки мы сейчас не проводим, только внеплановые по обращениям потребителей.

Пока что не отвечающие стандартам весы остались в торговых точках. Представители надзорных ведомств разместили рядом с контрольными весами информационные объявления для покупателей о том, как удостовериться в том, что весы прошли поверку. В инструкциях есть QR-коды, по которым можно перейти на профильный сайт ФГИС «Аршин».

– Когда поверяли весы, можно узнать, вбив на сайте в поисковую строку инвентарный номер весов. Его должны сообщать продавцы по запросу. Он находится на шильдике на самих весах и должен быть четко читаем, – пояснил Артем Арестов. – Также на этом шильдике должен быть значок, что весы зарегистрированы в Росреестре. Если его нет – это тоже нарушение.

Правильность показаний весов потребитель также может узнать, запросив у продавца копии документов о поверке, которые должны быть на каждой торговой точке.

По итогам профилактической проверки надзорные органы проинформировали руководство рынка о выявленных недочетах. Не соответствующее нормам весовое оборудование заменят. Также представители Иркутского ЦСМ планируют ежемесячно посещать Центральный рынок и проверять, в каком состоянии находятся контрольные весы на муниципальном предприятии.

О замеченных нарушениях жители Приангарья могут сообщить в территориальное управление Росстандарта в Иркутске по телефонам: 8 (3952) 24-28-47, 8-900-900-28-88 и по электронной почте irsmtu@irmail.ru.