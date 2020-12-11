Приставы незаконно отобрали деньги у мамы пятерых детей

В Иркутской области приставы незаконно наложили взыскание на социальные выплаты на детей многодетной матери.
К уполномоченному по правам человека по Иркутской области Светлане Семеновой поступило обращение женщины с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Заявительница рассказала, что в сентябре текущего года на ее банковские карты, открытые для получения социальных выплат на несовершеннолетних детей и заработной платы, пристав наложил арест. Теперь поступающие туда деньги полностью списываются. В результате женщина, имеющая на иждивении пятерых детей, лишена каких-либо источников доходов.
В ходе изучения обращения омбудсмен обнаружила нарушение приставом положений федерального закона «Об исполнительном производстве». Согласно ему, с должника может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов, кроме того, взыскание не может быть обращено на пособия людям, имеющим детей.
В связи с этим, обращение было направлено в УФССП по Иркутской области для проведения проверки. По итогам поверки вынесены постановления об отмене обращения взыскания на деньги должника, женщине возращено 30 тысяч рублей.
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