«Прикосновение» к прекрасному: новая выставка мэтра иркутской живописи

В Иркутском художественном музее имени Сукачева 19 ноября открывается выставка «Прикосновение» классика иркутской живописной школы Андрея Рубцова, приуроченная к 95-летию со дня рождения мастера.

В экспозиции – ретроспектива творческого пути художника, начиная с ранних произведений 50-х годов и заканчивая полотнами, написанными в 2000-х. Работы в разных жанрах – портреты, пейзажи, натюрморты.

«Удивительной красоты колорит – то светоносный, драматически напряженный, то сумрачно-затаенный, построенный на тончайших переливах оттенков цвета, – составляет основу образного мира художника. Целиком посвятив себя искусству, Андрей Рубцов остался человеком своего поколения – прошедшего через многие испытания и умеющего сохранять мужество в любых жизненных ситуациях. Голод предвоенных лет, арест отца, война, на которую пришлось уйти совсем мальчишкой, и тяжелое ранение, поставившее под угрозу мечту стать художником... Его глубоко волновала философия человеческой жизни – и он мастерски воплощал это в своем творчестве», – говорят в музее.

В экспозиции – более 40 работ из собрания музея и частной коллекции галереи Виктора Бронштейна.

Выставка Андрея Рубцова «Прикосновение» будет работать в главном здании музея (ул. Ленина, 5) до 13 декабря. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи (тел.: (3952) 34-01-46). В музее действует масочный режим

Справка: Андрей Филиппович Рубцов (1925–2016) — один из интереснейших мастеров иркутской живописной школы. В 1952 году окончил Иркутское художественное училище, в 1961-м вступил в Союз художников СССР и с этого времени являлся постоянным участником областных, республиканских и зарубежных выставок. Произведения мастера занимают почетное место в музейных собраниях Иркутска, Кемерово, Томска, Новосибирска, Барнаула, Норильска, а также в частных коллекциях. Среди наград Андрея Рубцова — Премия губернатора Иркутской области за большой вклад в развитие искусства (2000) и наградной знак Союза художников России «Духовность. Традиция. Мастерство» (2011).

По инф. Телеинформа

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