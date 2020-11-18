«Прикосновение» к прекрасному: новая выставка мэтра иркутской живописи

В Иркутском художественном музее имени Сукачева 19 ноября открывается выставка «Прикосновение» классика иркутской живописной школы Андрея Рубцова, приуроченная к 95-летию со дня рождения мастера.
В экспозиции – ретроспектива творческого пути художника, начиная с ранних произведений 50-х годов и заканчивая полотнами, написанными в 2000-х. Работы в разных жанрах – портреты, пейзажи, натюрморты.
«Удивительной красоты колорит – то светоносный, драматически напряженный, то сумрачно-затаенный, построенный на тончайших переливах оттенков цвета, – составляет основу образного мира художника. Целиком посвятив себя искусству, Андрей Рубцов остался человеком своего поколения – прошедшего через многие испытания и умеющего сохранять мужество в любых жизненных ситуациях. Голод предвоенных лет, арест отца, война, на которую пришлось уйти совсем мальчишкой, и тяжелое ранение, поставившее под угрозу мечту стать художником... Его глубоко волновала философия человеческой жизни – и он мастерски воплощал это в своем творчестве», – говорят в музее.
В экспозиции – более 40 работ из собрания музея и частной коллекции галереи Виктора Бронштейна.
Выставка Андрея Рубцова «Прикосновение» будет работать в главном здании музея (ул. Ленина, 5) до 13 декабря. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи (тел.: (3952) 34-01-46). В музее действует масочный режим
Справка: Андрей Филиппович Рубцов (1925–2016) — один из интереснейших мастеров иркутской живописной школы. В 1952 году окончил Иркутское художественное училище, в 1961-м вступил в Союз художников СССР и с этого времени являлся постоянным участником областных, республиканских и зарубежных выставок. Произведения мастера занимают почетное место в музейных собраниях Иркутска, Кемерово, Томска, Новосибирска, Барнаула, Норильска, а также в частных коллекциях. Среди наград Андрея Рубцова — Премия губернатора Иркутской области за большой вклад в развитие искусства (2000) и наградной знак Союза художников России «Духовность. Традиция. Мастерство» (2011).
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда же стартует четвертый сезон? Некоторая информация по этому поводу уже имеется.
Почти половина россиян (48%) полагают, что курсы доллара и евро в начале 2021 года останутся на уровне пиковых значений этого года, однако более четверти россиян считают, что евро и доллар превысят отметку в 100 рублей.
Не все бабушки, которым за девяносто, могут примерить на себя костюм, соответствующий празднику Хеллоуин. А вот итальянка Нонна Лисиа – запросто. И вообще она оказалась большой любительницей разных образов и попозировать перед объективом. Выставляются посты этой дамы элегантного возраста в приложении Instagram.
Новый киноканал «Мосфильм. Золотая комедия» выявил самые популярные фразы из советского кино. Лидерами рейтинга оказались «Иван Васильевич меняет профессию» (четыре позиции в Топ-10) и «Бриллиантовая рука» (две).
В словах непризнанного президента Александра Лукашенко регулярно проскальзывают заявления, что он уже устал от власти и намерен уйти. Однако 13 ноября он дал большое интервью, в котором впервые заговорил, что вместе с президентским креслом покинет и страну.
В последнее время заметно снизилась активность Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой в социальных сетях. Если раньше известный юморист выкладывал по несколько видео или фотографий в неделю, то сейчас это стало редкостью.
Самым безопасным транспортом в России оказался общественный транспорт. С таким заявлением выступил замглавы Госавтоинспекции Николай Шеюхин на международном конгрессе «Организация дорожного движения в РФ».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.