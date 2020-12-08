Праздник своими руками: Ботсад ИГУ зовёт на мастер-классы по новогоднему декору

Ботанический сад ИГУ объявляет о запуске серии мастер-классов «Новогодняя ЭкоМастерская».
Организаторы подготовили серию разнообразных мастер-классов, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Там можно будет создать оригинальные украшения из природных материалов своими руками. Все материалы предоставляются.
Мастер-классы по изготовлению елочных шаров пройдут 9, 15, 22 и 26 декабря в 12:00. Новогодний декор свечи можно научиться делать 15, 18, 22 и 25 декабря в 14:00. Рождественский венок будут делать участники мастер-классов 17 и 24 декабря в 12:00, а также 9, 20, 26 и 27 декабря в 14:00. Смастерить настенное украшение – новогодний мобиль – можно будет 17 и 24 декабря в 14:00, 20 и 27 декабря в 12:00. Рождественскую звезду сделают участники мастер-классов 16 и 23 декабря в 14:00. Занятия по изготовлению елочных игрушек из палочек для мороженого запланированы на 16, 18, 23 и 25 декабря в 12:00.
Количество мест ограничено (пять человек в группе), участие платное, подробности по телефонам: 8 (3952) 97-91-41, 41-34-76. Необходимо наличие маски.
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