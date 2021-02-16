Поздравляем земляка! Александр Братенков стал Заслуженным артистом России

Звание «Заслуженный артист России» присвоено артисту Иркутского академического драматического театра имени ОхлопковаАлександру Братенкову. Указ «О награждении государственными наградами» подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает пресс-служба регправительства.
Александр Братенков служит в Иркутском драмтеатре с 1996 года. В этом году актер отмечает 25-летие творческой деятельности. За это время артист сыграл около 100 ролей. Среди них героические, лирические, комедийные, драматические, острохарактерные и эпатажные образы. Многие из постановок, в которых он исполняет главные роли, годами не сходят с подмостков Иркутского драматического театра.
В 2015 году состоялся режиссерский дебют Александра Братенкова. На Другой сцене драматического театра он поставил социальную трагедию «Собака» по пьесе Валентина Красногорова. Этот спектакль стал лауреатом театрального фестиваля «Спецрейс» (Красноярск) и фестиваля театральной молодежи «У Братского моря» (Братск). В 2020 году на основной сцене театра Александр Братенков и Василий Конев поставили новогодний музыкальный спектакль «Рождественские встречи, или Новый год к нам идет». Кроме того, артист является автором и режиссером самостоятельных творческих проектов, уделяет много времени общественной и педагогической деятельности.
Александр Братенков – 13-й артист театра, удостоенный звания «Заслуженный артист России». Также в коллективе трудятся две народные артистки России, один заслуженный деятель искусств России, три заслуженных работника культуры России, один заслуженный работник культуры Тувинской АССР, есть награжденные медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудными знаками министерства культуры России «За достижения в культуре».
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