Поздравляем с юбилеем! Театру имени Загурского – 80!

Заслуженная артистка России, солистка иркутского музтеатра имени Загурского Елена Бондаренко и солистка Александра Джименес (Гаращук) удостоены благодарности губернатора Иркутской области за заслуги в развитии культуры в честь 80-летия учреждения.

Как сообщает пресс-служба главы региона, еще десять сотрудников театра отмечены почетными грамотами и благодарностями министерства культуры и архивов Иркутской области. Среди них артисты Роман Лукьянчук, Станислав Чернышев, Егор Кириленко, Евгений Сирота, Евгения Калашникова, Юлия Пихтина. Их отметили за многолетний труд и активную работу в период пандемии коронавирусной инфекции.

Приказ о создании Иркутского областного театра музыкальной комедии был подписан 19 марта 1941 года. Основу коллектива составили артисты Горьковского театра музыкальной комедии, которые осенью 1940 года приехали в Иркутск на шестимесячные гастроли. Выступления проходили с таким успехом, что горожане попросили оставить коллектив здесь.

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, юбилейный театральный сезон проходит в онлайн-формате. В социальных сетях регулярно появляются отрывки спектаклей и репетиций. Коллектив готовит премьеру мюзикла «Декабристы», премьера которого запланирована на декабрь. Идет работа над музыкальной драмой «А зори здесь тихие...». Показать ее зрителям планировалось в мае этого года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшее время состоится запись новогоднего концерта, его показ планируется провести в зимние праздники в сети интернет. Запланирован цикл юбилейных праздничных концертов, торжественных мероприятий и творческих встреч.

– Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и связанные с ней профессиональные трудности, театр продолжает работать и проводить юбилейный 80-й театральный сезон. Я надеюсь, что информация о благодарностях, почетных грамотах придаст артистам и сотрудникам театра силы и энергию продолжать работу в это нелегкое время. Провести награждение мы все-таки планируем офлайн, во время праздничного концерта, посвященного 80-летию создания театра. Надеемся, что он состоится в марте 2021 года, – сказала директор Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Татьяна Мезенцева.

По инф. Телеинформа

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