Подростки украли у соседа макет нагана и ещё миллион пытались вымогать

В Усолье-Сибирском двое подростков вымогали деньги у соседа, украли у него макет револьвера, а один из них купил нелегальное оружие.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, в январе 2020 года двое 17-летних усольчан в подъезде одного из домов по улице Луначарского открыто похитили макет револьвера системы «Наган» стоимостью 6000 рублей у 19-летнего молодого человека. В дальнейшем с января по март 2020 года злоумышленники требовали у потерпевшего под угрозой применения насилия свыше 1 миллиона рублей. Преступные действия подростков были пресечены сотрудниками полиции.

При обыске автомобиля, на котором перемещался один из фигурантов дела, следователи обнаружили и изъяли самодельный пистолет и патроны к нему. Выяснилось, что молодой человек приобрел это оружие и вплоть до изъятия хранил, перевозил и носил при себе.

Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении подростков. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, совершенный по предварительному сговору, пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ – вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере, частью 1 статьи 222 УК РФ – незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе следствия и суда злоумышленники признали свою вину и подробно рассказали о совершенных ими преступлениях. Приговором Усольского городского суда подросткам назначено наказание в виде четырех лет и трех лет восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По инф. Телеинформа

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