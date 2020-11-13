Печально: косуля из нацпарка погибла, спасаясь от бездомных собак

В Прибайкальском нацпарке 12 ноября зафиксировали очередное нападение бездомных собак на дикое животное. Жертвой своры стала самка косули.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», собаки пригнали животное в поселок Большая речка Иркутского района. Испуганная косуля, убегая от преследования, напоролась на металлическую изгородь и получила тяжелые травмы. Спасти ее не удалось.

– «Заповедное Прибайкалье» направит в администрации населенных пунктов, прилегающих к национальному парку, обращение с просьбой произвести отлов безнадзорных собак. Призываем всех владельцев домашних животных к ответственному содержанию своих питомцев и недопущению их бродяжничества на особо охраняемой природной территории, – говорят в учреждении.

Напомним, в октябре 2020 года в «Заповедном Прибайкалье» сообщали о том, что в посёлке Бугульдейка Ольхонского района спасли от собак детёныша изюбря. Стая беспризорных псов гоняла его по улицам поселения.

По инф. Телеинформа

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