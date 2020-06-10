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Пандемия ускорила испытания теплосетей
по инф. Телеинформа   
10 Июня 2020 г.
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Ресурсоснабжающие организации Иркутска сократили сроки отключения горячего водоснабжения.

Пандемия ускорила испытания теплосетей

Муниципалитет направил письма руководителям теплоснабжающих, теплосетевых и управляющих организаций с просьбой пересмотреть сроки отключения горячего водоснабжения во всех округах в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Многие горожане соблюдают режим самоизоляции, работают в удаленном формате, находясь дома. Учитывая это, администрация совместно с ресурсоснабжающими организациями проработала вопросы о сокращении длительности проведения ремонта. Несмотря на сжатые сроки, работы будут завершены в должном объеме и отопительный сезон начнется по плану, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Так, сокращены сроки работ на тепловых сетях с ограничением горячего водоснабжения по Октябрьскому району – работы будут завершены 9 июня вместо 11 июня. В Ленинском округе аналогичные работы завершили также раньше срока – 6 июня, а не 8 июня, как планировалось ранее. Кроме того, МУП «Водоканал» принял решение о переносе на более поздний срок отключения холодного водоснабжения в Ленинском округе, которое планировалось с 4 по 6 июня.

По инф. Телеинформа

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