«От Амура до Байкала»: горячая эмаль с Дальнего Востока ненадолго «поселится» в Иркутске

С 12 ноября в иркутской Галерее сибирского искусства начинает работу персональная выставка одного из ведущих художников декоративно-прикладного искусства Дальнего Востока Валерия Леватаева «От Амура до Байкала». В экспозиции – 40 произведений, созданных в технике горячей эмали.

Фигуративный экспрессионизм в эмалях Валерия Леватаева явление довольно редкое в современном изобразительном искусстве, поэтому его работы всегда узнаваемы своей образностью, творческой манерой и безукоризненностью исполнения.

Однако богатство мотивов и кажущаяся легкость рождения образов выработаны постоянным творческим поиском – каждое новое произведение рождается в борьбе с пластической концепцией прежних работ, и этот процесс наполняется качественными характеристиками, отличается поступательностью и органичностью саморазвития. Открытые им авторские технологии придают особую глубину и выразительность историко-мифологическим сюжетам, к которым часто обращается художник.

Валерий Леватаев – заслуженный художник Российской Федерации, председатель Комсомольского-на-Амуре отделения Союза художников России, постоянный участник всероссийских, региональных, краевых и международных выставок. Произведения автора хранятся в собраниях государственных музеев Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Новосибирска, Хабаровска, Ярославля, галереях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока.

Выставка Валерия Леватаева «От Амура до Байкала» будет работать в Галерее сибирского искусства (улица Карла Маркса, 23) с 12 ноября до 6 декабря. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи (телефон 33-43-89). В музее действует масочный режим.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...