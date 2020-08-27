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Новосибирский зэк обобрал доверчивых пенсионеров Париангарья
по инф. Телеинформа   
27 Августа 2020 г.
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Полицейские Приангарья пресекли деятельность предполагаемого телефонного афериста. Уже установлено 11 эпизодов противоправной деятельности фигуранта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Новосибирский зэк обобрал доверчивых пенсионеров Париангарья

По версии полицейских, 30-летний мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы в Новосибирске, использовал незаконно полученные сим-карты для звонков на домашние телефоны жителям Приангарья. Злоумышленник общался исключительно с пенсионерами и от имени попавшего в беду родственника просил финансово помочь решить проблему. Доверчивые люди передавали деньги курьерам, которые переводили их на указанные подозреваемым счета.

По этой схеме аферист обманывал жителей Тайшета, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 400 тысяч рублей.

В настоящий момент подозреваемый этапирован в Иркутскую область. По признакам мошенничества возбуждены уголовные дела.

По инф. Телеинформа

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