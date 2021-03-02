«Новый человек в новое время»: иркутян снова ждёт фестиваль «Книгамарт»

Третий международный книжный фестиваль «Книгамарт» пройдет в Иркутске с 31 марта по 3 апреля 2021 года. В нем примут участие российские писатели, критики, издатели, художники, искусствоведы и популяризаторы науки. Ключевой темой фестиваля станет «Новый человек в новое время».

Как сообщают организаторы, большая часть событий – встречи с писателями, презентации книг, лекции, дискуссии и мастер-классы – состоятся онлайн на канале Иркутской областной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского в YouTube. Офлайн-мероприятия фестиваля пройдут в Молчановке с соблюдением всех мер безопасности. Количество участников на них будет ограничено. Для тех, кто не сможет побывать «вживую», организуют трансляции и показы видеозаписей событий фестиваля. Программу фестиваля опубликуют 22 марта на сайте , тогда же откроется регистрация для участников.

– Весь прошлый год нас согревали теплые отзывы читателей Молчановки, о том, какой яркий, динамичный и насыщенный был «Книгамарт 2020». Теперь мы живем в новом времени, в новых условиях жестких правил и строгих ограничений. Однако, несмотря на пандемию и постковидные синдромы, по-прежнему актуальной остается любовь к книгам, хорошей литературе, у иркутян никуда не исчезло желание встреч с творческими людьми, близкого общения с писателями, поэтами, актерами и художниками. Поэтому, несмотря ни на что, праздник должен продолжаться! Мы не будем думать об ограничениях и запретах, лучше по полной программе используем возможности современных технологий! Мы дотянемся до писателей из дальних городов и зарубежья, пригласим к общению наших творческих земляков, покажем красивые выставки и приготовим для читателей много чего еще, по максимуму стараясь сохранить книжную, интеллигентную, праздничную атмосферу «Книгамарта», – говорит директор Иркутской областной научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

Каждый день фестиваля посвящен ощущению человека в окружающем его мире и способу общения с ним. «Вижу», «Слышу», «Говорю», «Чувствую» – вот темы четырех дней «Книгамарта».

– Во-первых, мы, конечно, рады, что фестиваль состоится несмотря на то, что мы уже год живем в «особых» условиях. Во-вторых, программа фестиваля пройдет между онлайном и офлайном, мы раскрываем горизонты и увеличиваем число участников и гостей фестиваля за счет того, что к нам можно присоединиться из любой точки мира. В-третьих, вся региональная программа будет на площадке Молчановки, а московские гости будут с нами на онлайн-расстоянии, хотя будут сюрпризы, о которых иркутяне могли только мечтать, – создает интригу директор региональной программы «Книгамарта» Алексей Петров.

В первый день «Вижу» будет открытие нескольких интересных познавательных выставок и презентаций выставочных проектов. Во второй день «Слышу» больше будут говорить об аудиокнигах и новых книжных продуктах. Третий день «Говорю» покажет самых ярких авторов, а также раскроет для участников и гостей фестиваля новые имена, на которые организаторы уже делают «ставки». В четвертый день «Чувствую» собрали самые эмоциональные мероприятия и уже ставшее традиционным вечернее книжное ток-шоу «Ночной Шмидт».

В 2020 году события «Книгамарта» посетили 5 тысяч иркутян. Фестиваль стал крупнейшим региональным культурным событием года – в нем приняли участие 80 спикеров, а на ярмарке купили более 2,5 тысяч экземпляров книг разных жанров.

В 2021 году «Книгамарт» состоится при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области и Иркутской нефтяной компании. Следить за новостями фестиваля можно на сайте «Книгамарта» и в официальных группах Молчановки в социальных сетях.

По инф. Телеинформа

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