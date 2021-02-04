Никаких овощей в феврале! Полезные советы дачникам перед началом «посевной»

В феврале бывалые огордники начинают готовиться к новому садоводческому сезону. Время закупаться семенами, проверять запасы на всхожесть и приобретать всё необходимое для рассады. В какие сроки и какие культуры пора сеять, а что можно выращивать у себя дома круглый год, на пресс-конференции 3 февраля рассказали представители иркутского областного клуба садоводов-опытников имени Томсона.

Овощи в феврале не сеем

Опытные садоводы уже давно набили руку на выращивании рассады и высадке её в теплицы или открытый грунт, и о сроках помнят по умолчанию. А вот начинающим огородникам-любителям полезно знать, что подходить к делу надо с «настроением, позитивной энергией и когда пришли агротехнические сроки».

– Не нужно верить ни в какие лунные, геодинамические календари и так далее. Потому что есть такое понятие, как агрономическая наука. Почему я против всяких других календарей? Они, как правило, составлены для других регионов страны, для разных зон. И если вы возьмете два, а лучше три лунных календаря, то увидите, что они друг другу противоречат, – говорит заведующий кафедрой земледелия и растениеводства ИГАУ, к.б.н., доцент, член клуба имени Томсона Евгений Бояркин.

А наука говорит: в последний зимний месяц никаких овощей. Только если есть теплица с обогревом, куда можно высаживать растения уже в середине апреля. В остальных случаях даже браться не стоит. Всё дело в том, что под рассаду обычно используются горшки объёмом от 0,2 до 0,5 литра, и мало кто использует литровые, для них на подоконниках просто не найдется места. А рассада «зреет» до перемещения в грунт около 60 дней. Спустя этот срок объёма почвы в поллитровом горшке растению уже не хватает. В итоге намерения вырастить свой огород терпят крах: утром рассада ещё была бодра, а вечером уже вся повяла, поскольку недостаточность почвы грозит отмиранием корней.

Когда же приступать к посеву на рассаду? Эти работы начинаются в марте. Сначала очередь томатов. Чтобы понять, когда их семена сеять дома, нужно определиться с датой высадки в теплицу или в открытый грунт. В первом варианте это первая декада мая, во втором – не раньше 5-6 июня, чтобы избежать заморозков, которые гарантировано оставят без урожая.

– Допустим, наметили мы высадить томаты в поликарбонатную теплицу 10 мая. Отнимаем 60 дней, получаем 10 марта. Ещё пять дней на всходы, то есть 5 марта – дата посева томатов для высадки в теплицу, – объясняет Евгений Бояркин. – Если же вы томаты высаживаете в парники, туннели или в открытый грунт, то это уже первая декада июня. Отнимаем от 5 июня 60 дней – это 5 апреля, ещё пять дней на всходы – 1 апреля. Так что нельзя сеять томаты для высадки в открытый грунт раньше, чем 1 апреля.

То же касается баклажанов и перцев – их можно сеять максимум на неделю раньше. Для огурцов, кабачков и тыкв оптимальное время выращивания рассады – 25-30 дней, потому рассаду начинают готовить в первой декаде марта в теплицах перед высадкой в открытый грунт.

Если говорить о капусте, то её вообще в квартире сеять нельзя. Это очень теплолюбивое растение, она вытягивается только в парниках-теплицах за 30-40 дней до высадки на основное место. Первая декада апреля – прекрасное время для посева капусты и холодостойких цветов прямо в теплицу, заморозков они не боятся, говорит эксперт.

Лучше меньше, чем больше

Кстати, Евгений Бояркин в вопросах выращивания собственных овощей и не только призывает не гнаться за новинками на рынке. Эксперимента ради можно взять семена пары новых сортов, но ставку лучше делать на проверенные. Это и риск остаться в конце сезона ни с чем снизит, и деньги сбережёт, поскольку семена сейчас – удовольствие дорогое. Если раньше в один пакетик запаковывали по 50-100 семечек, то сейчас обычное явление – три штучки в пакетике за сто рублей.

С умом нужно подходить и к схеме рассадки растений, чтобы каждой культуре хватало места. Обычное для россиян желание посадить побольше, как правило, оборачивается ущербом овощам и лишними нервами огороднику.

– Стандартная поликарбонатная теплица имеет размеры три на шесть метров – это 18 квадратных метров. На один квадратный метр нужно высаживать три растения, то есть 54 растения плюс «страховой фонд» на случай поломки куста или других неприятностей, но не больше 60, – советует специалисты. – А у нас что делают садоводы? Посеяли сто штук, места растениям не хватает, и мы мучаемся, и они тоже. Но перцев можно побольше – четыре-пять на квадратный метр, в открытом грунте – шесть. Капусты ранней можно тоже пять-шесть штук на квадрат, поздней – три-четыре, на каждую семью достаточно 25-30 вилков.

Вот что действительно может поразить воображение начинающего садовода, так это необычайно богатое разнообразие сортов различных культур. Только томатов – больше 12 тысяч. В теплицы высаживаются и сортовые, и гибридные томаты. Плоды первых – очень вкусные, мясистые, но мало хранятся, гибридные же могут лежать два-три месяца. Евгений Бояркин отмечает, что хорошо себя проявили такие сорта томатов, как «Орлиное сердце», «Орлиный клюв», «Воловье сердце» – это то, что называется «арбузные» плоды с богатым вкусом. Среди гибридов хороши «Сара», «Зульфия», «Карнабель» – их часто используют для засолки. Большой выборы коктейльных томатов, томатов-черри.

Среди огурцов опытные садоводы рекомендуют сорта салатного типа без генетической горечи, семян, с гладкой шкуркой – «Пиколино», «Пасалимо», «Зена», «Кавказ». А вот засолочных сортов так много, что среди них сложно выделить самые любимые, говорит Евгений Бояркин.

Что касается капусты, то он советует обратить внимание на гибрид «Карафлекс», который зарекомендовал себя хорошими потребительскими свойствами. Хороши гибриды цветной капусты «Малимба», «Скайвокер», «Майбах». А для засолки на «ура» пойдёт отечественный гибрид СБ-3. Кстати, ни в коем случае нельзя квасить поздние сорта капусты: блюдо не получится, поскольку у этих видов почти нет сока, они предназначены для длительного хранения и для зимних супов. Причём чем дольше капуста хранится, тем выше её вкусовые качества.

– Но если вам нужно удивить соседей огромными вилками капусты по 10-14 килограммов, то можете посеять гибрид «Мегатон» – уже проверенный, прекрасных засолочных качеств. Но имейте ввиду, что его очень трудно перетаскивать, – говорит Евгений Бояркин.

Огород круглый год: а так можно?

Но это всё касается тех, у кого есть дачи и желание копаться в земле. Тем же, кому это не по душе или нет возможности, но хочется собственных натуральных овощей и зелени, вполне подойдёт «огород на подоконнике». Эта тенденция в последние годы набирает обороты, становится всё популярней. Уже сейчас можно начинать растить партенокарпические огурцы, которые образуют плоды без опыления пчёлами. Их можно сеять в начале мая в небольшие стаканчики, а на балкон переносить в начале июня.

– День уже пошёл на прибыль, кроме того, в продаже есть различные подсветки, лампы, подставки для подоконников, потому можно огурчики посадить. Если посеять сейчас, к 1 апреля можно попробовать первые результаты – от посева до плодоношения проходят 38-45 дней. Здесь подойдут сорта «Кураж», «Зена», «Пиколино», – говорит специалист.

В начале апреля в квартире можно вырастить рассаду партенокарпических томатов, а в середине мая вынести на балкон и получить урожай в конце июня. Это низкорослые сорта, которые отлично подходят для квартирных условий: «Балконное чудо», «Груша розовая», «Груша красная». Но есть тонкости: для одного растения – что для томатов, что для огурцов – объём горшка должен быть не менее 5-7 литров. Под эти цели можно приспособить строительные вёдра, которые стоят копейки, делится Евгений Бояркин.

А уже в марте можно посеять перцы – их в каждое ведёрко можно по две штуки потом посадить. Поскольку объём земли небольшой, необходимо будет использовать минеральные удобрения: чайную ложку на три литра воды раз в две недели.

Но в первую очередь, если сейчас и устраивают «огороды на подоконнике», то в, основном, выращивают зелень. По словам садовода, легче всего можно получить лук: достаточно взять обычную магазинную луковицу и опустить её в ёмкость с узким горлом. А ещё лучше: взять самые мелкие луковичики, посадить плотно друг другу в обычный цветочный ящик, насыпать три-четыре сантиметра грунта, или опилок, или вермикулита. Подсветка луку не нужна, но уже через 25 дней на подоконники будут буквально его заросли. И так круглый год. Что касается других культур, то из семян без подсветки они растут плохо. Зато круглогодично можно выращивать петрушку, сельдерей, пастернак, если выгонять их из корнеплодов.

Все остальные культуры требуют подсветки или южного окна: тогда тоже можно себя обеспечить свежей зеленью на каждый день.

– Конечно, если у вас северный балкон, то зелень будет плохо расти без подсветки, особенно, в ноябре-декабре – это очень тяжелые два месяца по освещению. Остальные месяцы, если окна выходят на южную зону, то условия прекрасные. Потому что в Иркутской области у нас много света. Вот тепла мало.

Председатель областного клуба садоводов имени Томсона Надежда Зыкова добавляет: любая зелень – это источник витаминов. К тому же для обладателей окон на южной стороне она не требует никаких особенных уходовых мероприятий. Так, кресс-салат всходит уже через два-три дня, листовая горчица – через три-четыре дня, руккола – через пять-шесть дней. Всего неделя – и можно добавлять в ежедневный рацион без лишних затрат.

По инф. Телеинформа

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