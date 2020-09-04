Найдись, солдат! Появился новый сервис по поиску пропавших в войну

Жители Иркутской области теперь могут узнать о судьбе пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника через онлайн-сервис. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов начал работу Всероссийский центр приема и обработки обращений на поиск информации о погибших и пропавших без вести родственниках в годы Великой Отечественной войны. Это народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества».

Инициатива реализуется фондом «Народный проект» За год через сайт проекта со всей России и стран ближнего зарубежья поступило более 25 тысяч обращений, тысячи семей уже получили дополнительные сведения о боевом пути героя, которые ранее им были не известны, в том числе и точное место захоронения бойца.

В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти солдата». С помощью него по принципу одного окна граждане могут бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника-участника Великой Отечественной войны.

Также можно оформить запрос по телефону горячей линии 8 800 300 68 97. Операторы примут заявку на получение информации о боевом пути их родственника, а по завершению исследования отправят сведения заявителю.

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По инф. Телеинформа

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