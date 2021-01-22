Наводнению в Тулуне и Нижнеудинске хотят посвятить танцевальный спектакль

Иркутский центр развития кинематографии имени Леонида Гайдая намерен создать пластический спектакль «Большая вода». В его основу лягут события, связанные с наводнением, которое произошло в Иркутской области летом 2019 года. Об этом сообщается на сайте фонда президентских грантов.
– В конце июня 2019 года, произошли трагические события для жителей сибирского региона, большая вода вышла из своих берегов, поглощая всё на своем пути. В результате наводнения пострадали 103 населенных пункта, это более 45 тысяч человек, 11 тысяч домов, 26 человек погибли. Сильнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск – вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу и почти целиком затопила города. Искажённые остатки жилых домов выбросило прямо на трассу, проходящую через всю страну, – напоминают авторы проекта.
В проекте «Большая вода» он намерены рассказать историю наводнения в Иркутской области, чтобы запечатлеть её в памяти и предложить психологическую реабилитацию посредством современного искусства пострадавшим от этой аномалии.
– В концепции перформанса мы поднимаем вопросы необратимых последствий наводнения для человека, для общества и для самой природы, связанных с потерей дома, со страхом за свою жизнь. Лейтмотивом действия будет идея того, что человек – часть природы, но в сравнении с ней он незначителен и беспомощен перед её стихией. В контексте современного времени человек должен найти трудноизмеримую середину между переходом к постиндустриальному обществу и сохранением экологии, чтобы действия людей не оказались губительными для них самих, – отмечают авторы.
В рамках реализации проекта с февраля 2021 года в таких крупных городах Иркутской области как Иркутск, Байкальск, Ангарск пройдёт показ танцевального перформанса «Большая вода». Кроме того, спектакль будет показан в городе, которого коснулась трагедия, – Нижнеудинске. В перформансе будут задействованы авторская музыка, пространство, видеоинсталляции, танцовщики и непосредственно сам зритель.
– Преимущество танцевального перформанса в том, что он живой, изменяемый, и что языком передачи информации в нем являются телесные символы и образы, интуитивно доступные людям. В нашей работе хореограф вдумчиво исследует это происшествие, изымая его из исторического, национального или функционального контекста, подвергая его физическим деформациям, а задача танцовщиков, чтобы смотрящий видел, понял и прочувствовал происходящее, – делятся авторы.
Спектакль ориентирован на взрослую, молодёжную и подростковую аудиторию, на жителей Иркутской области, а также людей, непосредственно связанных с трагедией. Показы для детей (младшего школьного возраста) и подростков (старшего школьного возраста) будут организованы в музыкальных школах. На эту целевую аудиторию направлена одна из миссий проекта – просветительская. В её рамках будет разработано либретто, в котором мы изложим основную информацию о произошедшей катастрофе.
Для старшей и средней целевой группы показы пройдут в галерее современного искусства В. Бронштейна и домах культуры. Также отрывки работы планируется показать на фестивалях в Москве.
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