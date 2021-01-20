На деньги президентского гранта в Приангарье хотят развить туризм для пожилых

Проект «Социальный туризм по улучшению качества жизни пожилых людей, проживающих в Усть-Илимском регионе» получил президентский грант.

Для пенсионеров планируют проводить экскурсионные и культурно-познавательные туры, походы и визиты в «домашние музеи». Об этом сообщается на сайте фонда президентских грантов.

В 2019 году авторы проекта провели небольшое исследование среди 80 пенсионеров и выявили, что интерес к внутреннему туризму наблюдался у всех представителей старшего поколения. Но больше половины опрошенных не имеют возможности реализовать эти пожелания из за низкой пенсии. Потому пришла идея сосредоточиться на этом направлении.

– В план проекта входит организация однодневного посещения представителями старшего поколения, жителей Усть-Илимского района курорта «Русь» с оздоровительной программой. Для пожилых жителей города будут организованы исторические туры по Усть-Илимскому району. Выпускники «Школы экскурсоводов» проведут персональные экскурсии по своим темам. Будут организованы «Ягодно-грибные десанты» для городских участников целевой группы проекта, – делятся планами организаторы.

Проект будет реализовываться на территории Усть-Илимска и Усть-Илимского района, который включает в себя восемь поселений. Целевая группа – пожилые люди в возрасте от 55 до 70 лет и от 71 до 99 лет (пенсионеры, «дети войны», ветераны Великой Отечественной войны и труда, блокадники Ленинграда, бывшие малолетние узники фашизма). В будущем, если проект окажется успешным, его планируют растиражировать, предложив НКО на других территориях.

По инф. Телеинформа

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