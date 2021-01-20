На деньги президентского гранта в Приангарье хотят развить туризм для пожилых

Проект «Социальный туризм по улучшению качества жизни пожилых людей, проживающих в Усть-Илимском регионе» получил президентский грант.
Для пенсионеров планируют проводить экскурсионные и культурно-познавательные туры, походы и визиты в «домашние музеи». Об этом сообщается на сайте фонда президентских грантов.
В 2019 году авторы проекта провели небольшое исследование среди 80 пенсионеров и выявили, что интерес к внутреннему туризму наблюдался у всех представителей старшего поколения. Но больше половины опрошенных не имеют возможности реализовать эти пожелания из за низкой пенсии. Потому пришла идея сосредоточиться на этом направлении.
– В план проекта входит организация однодневного посещения представителями старшего поколения, жителей Усть-Илимского района курорта «Русь» с оздоровительной программой. Для пожилых жителей города будут организованы исторические туры по Усть-Илимскому району. Выпускники «Школы экскурсоводов» проведут персональные экскурсии по своим темам. Будут организованы «Ягодно-грибные десанты» для городских участников целевой группы проекта, – делятся планами организаторы.
Проект будет реализовываться на территории Усть-Илимска и Усть-Илимского района, который включает в себя восемь поселений. Целевая группа – пожилые люди в возрасте от 55 до 70 лет и от 71 до 99 лет (пенсионеры, «дети войны», ветераны Великой Отечественной войны и труда, блокадники Ленинграда, бывшие малолетние узники фашизма). В будущем, если проект окажется успешным, его планируют растиражировать, предложив НКО на других территориях.
В Норильске продолжают расследование гибели троих человек из-за схода лавины. По подозрению в халатности задержали еще двух диспетчеров дежурной службы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года, был образована Республика Дагестан. Это — дата создания современного административного образования, ранее эту территорию занимали другие государства и княжества.
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу Путину. От такого трудно оставаться в стороне — причем, вне зависимости от текущей позиции (а наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!)
В социальных сетях активно обсуждают судьбу обычного уфимского дворника Юры Ветлугина. Благодаря профессиональной фотосессии и посту о нем в соцсетях Романа Филиппова совершенно незнакомые люди собрали для Юры значительную сумму денег на оплату его кредитов и теперь мужчине начали поступать предложения о съемках.
Один человек погиб в результате схода лавины на горнолыжной трассе на Домбае. Это президент одноименной горнолыжной федерации Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом рассказал сын главы спортивной организации.
СМИ узнали о ребенке, который растет у последнего избранника покойной певицы Юлии Началовой Вячеслава Кудри. Мальчика выносила и родила суррогатная мать, сообщило одно из популярных изданий со ссылкой на собственный источник.
Через год задания на ЕГЭ могут стать ориентированными не столько на запоминание информации, сколько на практическое применение полученных знаний. Это следует из опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) перспективных моделей ЕГЭ, по которым экзамен будут сдавать выпускники 2022 года.
Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.