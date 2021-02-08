«Музейная карета» повезёт «Домашний театр Волконских» на гастроли

Новый театральный проект запускает Иркутский музей декабристов. Он реализуется в рамках областного проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области». «Музейная карета» – это выездные выступления «Домашнего театра Волконских» в муниципалитетах региона. Всего планируется шесть показов.
Как сообщает пресс-служба музея, 5 и18 февраля проект представят жителям сёл Оёк и Урик Иркутского района. 19 февраля «Музейная карета» отправится в Шелехов, 17 марта и 8 апреля - посёлки Белореченское и Мишелёвка в Усольского района, 10 апреля выступления запланированы в деревне Усть-Куда Иркутского района.
Для гастролей «Домашнего театра Волконских» выбраны две пьесы первой половины 19 века, которые знакомят с городским и поместным укладом того времени. Одну из них посетители музея уже видели. Это пьеса, написанная в 1820 году Николаем Хмельницким «Нерешительный, или Семь пятниц на неделе», которая является свободной переделкой произведений французских драматургов.
Вторую пьесу «Домашний театр Волконских» сейчас готовит к постановке. Это водевиль в одном действии «Девушка себе на уме» Петра Григорьева. Он рассказывает об истории сватовства отставного морского капитана к дочери помещика. Кроме того, жители Иркутской области смогут увидеть моноспектакль «Ася» по мотивам произведения русского классика Ивана Тургенева. Постановки «Домашнего театра Волконских» подходят для посещения всей семьей. Вход на спектакли свободный.
Напомним, «Домашний театр Волконских» был воссоздан в Иркутском музее декабристов более 30 лет назад. В настоящее время в его репертуар входят как произведения первой половины 19 века, так и современные литературно-музыкальные композиции, посвященные декабристам. Исполнители ролей и технические работники театра – это научные сотрудники музея.
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