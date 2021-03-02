Музей Валентина Распутина зовёт на онлайн-выставку о непростой судьбе писателей

Экспозиционный отдел «Музей Валентина Распутина» Иркутского областного краеведческого музея подготовил электронную выставку «У истоков создания Иркутской писательской организации».

Как сообщает пресс-служба учреждения, выставка станет продолжением уже существующей «Как рождаются творческие союзы: из истории Иркутской писательской организации».

В 2021 году Иркутская писательская организация отметит свое 90-летие. Именно 27 февраля 1931 года была создана Восточно-Сибирская ассоциация пролетарских писателей, которым и посвящена новая выставка.

Онлайн-посетители узнают не только об истории организации, но и о непростой судьбе литераторов, стоявших у истоков создания Иркутской писательской организации: это Иосиф Уткин, Михаил Скуратов, Иван Молчанов-Сибирский, Петр Петров, Исаак Гольдберг, Александр Балин, Павел Маляревский, Константин Седых.

Познакомиться с электронной выставкой можно будет в онлайн-формате на сайтах музея Распутина и Иркутского областного краеведческого музея с 27 февраля 2021 года.

По инф. Телеинформа

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