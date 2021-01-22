«Мой Байкал» – вновь в победителях

Новый, 2021 год для команды Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» начался с хороших новостей – Фондом президентских грантов РФ поддержан системный проект организации «Не словом, а делом – формируем эффективную систему экологического просвещения в Байкальском регионе». Проект организации был высоко оценен экспертной комиссией и получил самый высокий балл в направлении «Экология» – 79,5.
В рамках проекта в 2021 году в Иркутской области и Бурятии пройдут экологические акции «Экодесант», фестивали «Праздник чистоты» и форсайт-сессии «Десант позитивных изменений». Также в рамках проекта запланированы эковебинары и выпуск экомультфильмов. Цель мероприятий – повышение уровня экологической грамотности жителей Байкальского региона, привитие навыков раздельного сбора отходов, поиск совместных решений проблемных вопросов, таких как уменьшение количества твердых коммунальных отходов и ликвидация несанкционированных свалок на территории прибрежных поселков Байкала.
Фестиваль «Праздник чистоты» – это новый формат известного в нашем регионе одноименного экологического проекта. Организаторы проведут два пятидневных фестиваля на берегах Байкала и особое внимание уделят экопросвещению и развитию экоосознанности жителей Прибайкалья. Участников ждут не только уборка мусора, его сортировка для отправки на переработку, но и лекции, мастер-классы и игровые занятия.
– Нам очень приятно, что мы оказались в числе победителей, особенно в год Байкала. Признание нашей деятельности экспертами Фонда президентских грантов РФ говорит о том, что мы на правильном пути, наши идеи и проекты значимы для государства и общества. Грант – это большая работа и ответственность для нас. Опытная команда имеется, поэтому приступаем к реализации проектов, – поделилась своими впечатлениями Надежда Николаева, руководитель ИРЭОО «Мой Байкал».
Напомним, что Фонд президентских грантов РФ в третий раз поддерживает деятельность ИРЭОО «Мой Байкал». Предыдущие два гранта были получены и реализовались в 2019–2020 годах. Эта экологическая общественная организация осуществляет свою деятельность с 2016 года. Команда реализует проекты, направленные на формирование экологически активного общества, на развитие волонтерского движения, на повышение экологической культуры населения, на организацию акций и проектов, направленных на сохранение природы озера Байкал. Деятельность организации многократно отмечена благодарственными письмами и грамотами различного уровня, а также удостоена международной премии.
В российских регионах силовики пытаются предотвратить акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении из Германии в Россию. Политик был возмущен происходящим и призвал людей выходить на улицы 23 января. Однако власти всеми силами пытаются сдержать проведение акций в поддержку Навального, опасаясь повторения белорусского сценария. Но не все так просто - масло в огонь подлило расследование о "дворце Путина", которое за двое суток посмотрели уже около 40 миллионов человек!
Уже месяц Михаил Ефремов – после того, как прошел личный карантин в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, работает по новой специальности. Однако до сих пор не было известно, на какую конкретно работу определили осужденного.
В музее-квартире, располагающемся в боковом флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, начались реставрационные работы. Здание, обладающее статусом объекта культурного наследия федерального значения, находится по адресу: Москва, улица Достоевского, дом 2.
Бывшая государственная служащая Таиланда была заключена в тюрьму на 43 года и шесть месяцев за оскорбление тайской монархии, что считается самым суровым приговором, когда-либо вынесенным в соответствии со строгим законом королевства о посягательстве на величие короля.
Еще не так давно о профессии ритуального агента в нашей стране и не слышали, а вот за рубежом такие специалисты работают уже давно. Что делают такие профессионалы? Занимаются организацией похорон ушедшего в мир иной человека. Это востребовано, так как не все родные и близкие хотят, или имеют возможность возложить на себя подготовку к прощанию с покойным и его погребению. Да и вообще, конечно, профессионалы лучше справятся с организацией похорон, тем более что родные и близкие в такие дни убиты горем, и некоторым с этим очень сложно справляться, а тут еще нужно готовить ответственное мероприятие, съездить в сто мест и много чего успеть. Так что все-таки оптимальный выход – воспользоваться услугами ритуального агента.
Стиль прованс все чаще выбирают для современных интерьеров. Какие ткани лучше подойдут для интерьера в этом стиле? Стиль прованс появился в южной французской провинции – Провансе, поэтому его другое название – французский кантри. Это очень уютный, солнечный женственный стиль с характерными легкими цветочными мотивами и пастельными тонами.
Москвичи бьют тревогу: в квартирах жилых домов стали появляться непонятные насекомые. По мнению экспертов, речь может идти о клещах, которые из-за резких холодов переместились в дома вместе с животными и птицами.
Даже славный доктор Айболит оказался бы беспомощным перед букетом заболеваний, включая почечную недостаточность, из-за которой пришлось усыпить на днях в зоопарке эстонской столицы пожилого азиатского льва Юне.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.