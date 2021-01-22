«Мой Байкал» – вновь в победителях

Новый, 2021 год для команды Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» начался с хороших новостей – Фондом президентских грантов РФ поддержан системный проект организации «Не словом, а делом – формируем эффективную систему экологического просвещения в Байкальском регионе». Проект организации был высоко оценен экспертной комиссией и получил самый высокий балл в направлении «Экология» – 79,5.

В рамках проекта в 2021 году в Иркутской области и Бурятии пройдут экологические акции «Экодесант», фестивали «Праздник чистоты» и форсайт-сессии «Десант позитивных изменений». Также в рамках проекта запланированы эковебинары и выпуск экомультфильмов. Цель мероприятий – повышение уровня экологической грамотности жителей Байкальского региона, привитие навыков раздельного сбора отходов, поиск совместных решений проблемных вопросов, таких как уменьшение количества твердых коммунальных отходов и ликвидация несанкционированных свалок на территории прибрежных поселков Байкала.

Фестиваль «Праздник чистоты» – это новый формат известного в нашем регионе одноименного экологического проекта. Организаторы проведут два пятидневных фестиваля на берегах Байкала и особое внимание уделят экопросвещению и развитию экоосознанности жителей Прибайкалья. Участников ждут не только уборка мусора, его сортировка для отправки на переработку, но и лекции, мастер-классы и игровые занятия.

– Нам очень приятно, что мы оказались в числе победителей, особенно в год Байкала. Признание нашей деятельности экспертами Фонда президентских грантов РФ говорит о том, что мы на правильном пути, наши идеи и проекты значимы для государства и общества. Грант – это большая работа и ответственность для нас. Опытная команда имеется, поэтому приступаем к реализации проектов, – поделилась своими впечатлениями Надежда Николаева, руководитель ИРЭОО «Мой Байкал».

Напомним, что Фонд президентских грантов РФ в третий раз поддерживает деятельность ИРЭОО «Мой Байкал». Предыдущие два гранта были получены и реализовались в 2019–2020 годах. Эта экологическая общественная организация осуществляет свою деятельность с 2016 года. Команда реализует проекты, направленные на формирование экологически активного общества, на развитие волонтерского движения, на повышение экологической культуры населения, на организацию акций и проектов, направленных на сохранение природы озера Байкал. Деятельность организации многократно отмечена благодарственными письмами и грамотами различного уровня, а также удостоена международной премии.

Официальный сайт: https://mbaikal.ru/

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