Молодец, земляк! Иркутянин получил спецприз литературного конкурса имени Распутина

Состоялось награждение лауреатов национальной литературной премии имени Валентина Распутина. Церемония прошла в онлайн-формате на платформе ZOOM. Участие в ней приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, писатели, редакторы, представители издательств и средств массовой информации.

Награждение лауреатов планировалось провести в Москве 15 марта этого года, в день рождения Валентина Распутина. Но из-за ограничительных мер оно не состоялось. Организаторы решили провести торжественную церемонию виртуально.

– Иркутская земля богата писательскими талантами. Здесь родился выдающийся автор, публицист, общественный деятель Валентин Распутин. Многие считают его эталоном современного писателя. Он оставил нам не только глубокие и высокохудожественные произведения, но и стал примером настоящей честности, открытости и верности своему призванию. Нам важно, что Национальная литературная премия позволяет выявлять авторов российской классической прозы, которые продолжают традиции творчества Валентина Григорьевича, – отметил Игорь Кобзев.

На конкурсный отбор поступило 72 заявки из 25 регионов России и трёх стран – Германии, Беларуси и США. Критериями жюри были художественные достоинства текстов и нравственно-патриотические ценности.

Обладателями национальной литературной премии стали трое писателей. Это москвич Владимир Крупин за книгу «Эфирное время», Александр Бушковский из Петрозаводска за роман «Рымба» и Владимир Топилин из Минусинска за книгу «Когда цветут эдельвейсы». Размер первой премии составляет 500 тысяч рублей, второй - 200 тысяч рублей, третьей – 100 тысяч рублей. Специальным дипломом за вклад в сохранение памяти о Распутине отмечен иркутский писатель Альберт Гурулёв.

Национальная литературная премия Валентина Распутина была учреждена в 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве правительства Иркутской области и Российского книжного союза. Она проводится один раз в два года и может быть присуждена произведению только один раз.

По инф. Телеинформа

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