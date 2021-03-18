«Микромир»: узнайте что-то новое о клетках, грибах и насекомых

В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ начинается новый цикл познавательно-образовательного проекта для младших школьников «Тайны микромира». В ближайшую субботу, 20 марта, пройдет первое занятие, его темой станет мир клеток.
– Проект «Тайны микромира» мы разработали специально для детей школьного возраста. Программа, по которой идет обучение, адаптирована, в нее включены различные виды деятельности – наблюдение, проведение опытов, выводы. На занятиях дети учатся работать с микроскопом и узнают много интересного о строении живых организмов, которых трудно рассмотреть невооруженным взглядом, – рассказывает сотрудник Ботанического сада ИГУ Мария Дементьева.
Как сообщает пресс-служба ИГУ, работа по проекту «Тайны микромира» проходит в рамках реализации более крупного проекта Ботанического сада – школы-семинара «Биотехнология – профессия будущего в настоящем», направленного на повышение интереса к науке и на профориентацию школьников. Проект поддержан грантом Росмолодежи.
Расписание занятий:
20 марта, 13.00 – Мир клеток.
21 марта, 13.00 – Молекулярный мир.
27 марта, 13.00 – Микромир грибов.
28 марта, 13.00 – Микромир растений.
3 апреля, 13.00 – Насекомые-соседи.
4 апреля, 13.00 – Мир в капле воды.
10 апреля, 13.00 – Насекомые-вредители.
11 апреля, 13.00 – Микромир членистоногих.
Продолжительность занятия – 40 мин. Количество мест ограничено.
Узнать об условиях участия и зарегистрироваться на занятия можно по телефонам: 8 (3952) 97-91-41, 41-34-76.
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