«Микромир»: узнайте что-то новое о клетках, грибах и насекомых

В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ начинается новый цикл познавательно-образовательного проекта для младших школьников «Тайны микромира». В ближайшую субботу, 20 марта, пройдет первое занятие, его темой станет мир клеток.

– Проект «Тайны микромира» мы разработали специально для детей школьного возраста. Программа, по которой идет обучение, адаптирована, в нее включены различные виды деятельности – наблюдение, проведение опытов, выводы. На занятиях дети учатся работать с микроскопом и узнают много интересного о строении живых организмов, которых трудно рассмотреть невооруженным взглядом, – рассказывает сотрудник Ботанического сада ИГУ Мария Дементьева.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, работа по проекту «Тайны микромира» проходит в рамках реализации более крупного проекта Ботанического сада – школы-семинара «Биотехнология – профессия будущего в настоящем», направленного на повышение интереса к науке и на профориентацию школьников. Проект поддержан грантом Росмолодежи.

Расписание занятий:

20 марта, 13.00 – Мир клеток.

21 марта, 13.00 – Молекулярный мир.

27 марта, 13.00 – Микромир грибов .

. 28 марта, 13.00 – Микромир растений .

. 3 апреля, 13.00 – Насекомые- соседи.

соседи. 4 апреля, 13.00 – Мир в капле воды.

10 апреля, 13.00 – Насекомые-вредители.

11 апреля, 13.00 – Микромир членистоногих.

Продолжительность занятия – 40 мин. Количество мест ограничено.

Узнать об условиях участия и зарегистрироваться на занятия можно по телефонам: 8 (3952) 97-91-41, 41-34-76.

По инф. Телеинформа

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