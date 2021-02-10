Мама, не пей! Пьяная женщина убила сына за разбитые банки с капустой

Суд отправил на шесть лет в колонию общего режима жительницу Усольского района, которая убила своего сына за то, что он разбил ее банки с заготовками.

Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, трагедия произошла в начале ноября 2020 года. Установлено, что 49-летняя женщина вернулась с подработки, купив по дороге продукты питания и бутылку спиртного. Дома она обнаружила своего безработного 33-летнего сына, который разбил банки с квашеной капустой и разбросал все по полу в кухне.

В ответ на вопрос, зачем он это сделал, молодой человек стал кричать и ругаться. Затем он успокоился, родственники сели ужинать и распивать спиртное. Женщина вновь спросила сына, зачем он разбил банки, тот ответил, что они ему мешали. Между ними снова возникла ссора, во время которой сын оскорблял мать, кричал на нее, затем ушел в другую комнату.

На этом женщина не успокоилась. Она подошла к сидящему в кресле сыну и продолжила ссору. В ответ парень оттаскал ее за волосы, в какой-то момент вырвав клок.

– Женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения, что стало решающим фактором совершения преступления. Вооружившись кухонным ножом, она нанесла обидчику множественные ножевые ранения, два из которых пришлись в область живота, – рассказывают в суде.

Поняв, что убила сына, женщина выбежала на улицу, где столкнулась с соседями и рассказала им о случившемся. Прибывшие сотрудники скорой помощи и полиции зафиксировали смерть мужчины.

Подсудимая раскаялась в содеянном, признала свою вину. На вопросы следователя пояснила, что если бы была в трезвом состоянии, то не стала бы убивать сына, но в момент нанесения ударов она желала ему смерти, так как он сильно ее оскорблял и вел себя агрессивно.

Суд признал жительницу Усольского района виновной в убийстве. Приговор вынесли с учетом смягчающих обстоятельств в виде признания вины, раскаяния, дачи признательных показаний на досудебной стадии процесса – это было расценено как явка с повинной. Также суд учел поведение самого погибшего, которое и послужило причиной возникновения ссоры между родственниками.

По инф. Телеинформа

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