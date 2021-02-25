 Кожа, камень, акварели: в краеведческом музее – новая выставка Надежды Ульдановой

В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 26 февраля откроется выставка авторских работ Надежды Ульдановой.
На ней будут представлены украшения из кожи и камня, акварели с изображением природы и цветов, коллекции «Тропою шамана», «Сквозь время и пространство», «Цветы для невесты», и многие другие украшения в разных стилях, сообщают в пресс-службе музея.
– Ульданова Надежда Олеговна – мастер по работе с кожей, народный мастер Иркутской области», член «Союза мастеров народного искусства «Оникс», «Союза Камнерезов и Ювелиров Байкальского региона», «Евразийской Ассоциации Этнодизайнеров». Она родилась 19 мая 1976 года, закончила Тулунское педагогическое училище по специальности, затем Иркутский государственный технический университет, как художник-декоратор. С 1998 года увлеклась работой с кожей, – отметили в музее.
Посетить выставку можно до 31 марта по адресу: ул. Карла Маркса, 11.
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