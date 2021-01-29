3 февраля в 19:00 в Соборе Непорочного Сердца Божьей Матери состоится традиционный «Вечер вокальной музыки» выпускников и солистов образцовой хоровой студии «Ангара» Дворца детского творчества.
Идея концерта возникла у руководителя студии Валентины Петровны Шульги неслучайно.
За многолетнюю историю хоровой студии «Ангара» из стен дворца вышло немало вокальных звёзд, которых объединяет любовь к музыке, вокальному творчеству и то, что они являются выпускницами и солистами хора «Ангара».
Несколько лет назад впервые концерт вокальной музыки успешно прошёл в Иркутске и было принято решение сделать его традиционным.
В концерте примут участие:
Алиса Новикова – выпускница Московского института культуры, педагог по вокалу, певица
Жанна Максакова – великолепная исполнительница русского романса, профессиональная певица, педагог по вокалу
Жаргал Цырендагбаева – многократный лауреат международных конкурсов, студентка Московской консерватории им. П. И. Чайковского
Ксения Потапова – обладатель Гран-при международного конкурса «Восходящие звёзды» в Латвии, лауреат музыкальных конкурсов
А также солисты – вокалисты образцовой хоровой студии «Ангара».
Прозвучат произведения русской и зарубежной классики и вокальные произведения современных композиторов.
Место проведения: Собор Непорочного Сердца Божьей Матери (ул. Грибоедова, 110. ост. «Технический университет»).
Вход свободный.
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