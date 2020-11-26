Кобзев определился с размером выплаты на первенцев в 2021 году

Единовременную региональную выплату в размере 24 тысяч 260 рублей при рождении первого ребенка будут получать жители Иркутской области с 1 января 2021 года.

Соответствующий закон подписал 24 ноября глава региона Игорь Кобзев. Денежное пособие будут получать семьи, доход которых не превышает двойного размера прожиточного минимума. Кроме того, родители и новорожденный должны быть гражданами РФ и проживать вместе.

За выплатой одному из родителей нужно будет обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Причем сделать это необходимо не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Поводом для отказа в этой мере социальной поддержки может стать лишение родительских прав, попытка родителей одновременно подать два заявление на одного ребенка или же предоставление недостоверных сведений.

На выплаты в следующем году в областном бюджете будет предусмотрено 160 миллионов. Кроме того, сохранится единовременная выплата для семьей, в которых родится второй и последующие дети. Она составляет 10 тысяч рублей.

По инф. Телеинформа

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