КБЖД ждёт свежих идей! Надо придумать название нового тура

Восточно-Сибирская железная дорога и Байкальская пригородная пассажирская компания организовали конкурс среди жителей Иркутской области и Бурятии на лучшее название для нового всесезонного паровозного тура по КБЖД.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, участникам нужно предложить оригинальное и лаконичное словосочетание. Оно может быть связано с Кругобайкальской железной дорогой, озером Байкал, достопримечательностями исторической магистрали. Название не должно повторять уже существующие «имена» паровозных туров в Сибири и других регионах страны.
Новый всесезонный туристический маршрут по КБЖД будет запущен летом 2021 года. Везти пассажирские вагоны будет уникальный паровоз П-36 «Генерал». Подобных машин в рабочем состоянии осталось только девять по всей стране. Этот экземпляр более 30 лет простоял в Иркутске на постаменте и был восстановлен.
Само двухдневное путешествие будет включать несколько особенностей. Туристам представится возможность встретить рассвет на берегу Байкала в живописном месте. Помимо традиционных остановок на нескольких станциях, у Киркирейского комплекса, Итальянской стенки туристов ждет настоящее экскурсионное приключение на станции Байкал. Они смогут насладиться видами озера и истока Ангары, увидеть порт и станцию с высоты обзорной площадки мыса Устьянского, старинный маяк, исторические здания и сооружения КБЖД, дачу Валентина Распутина, где он написал свои самые известные произведения, познакомиться с жизнью поселка.
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить на электронную почту pr@esrr.ru заявку на участие с пометкой «Конкурс Новый тур КБЖД», в письме предложить свой вариант названия и указать контактные данные для связи. Заявки будут приниматься до 19 марта 2021 года.
Победителя ждут подарки и призы, главный из которых – сертификат на поездку по новому всесезонному туристическому маршруту.
Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте ВСЖД.
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