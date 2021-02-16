КБЖД ждёт свежих идей! Надо придумать название нового тура

Восточно-Сибирская железная дорога и Байкальская пригородная пассажирская компания организовали конкурс среди жителей Иркутской области и Бурятии на лучшее название для нового всесезонного паровозного тура по КБЖД.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, участникам нужно предложить оригинальное и лаконичное словосочетание. Оно может быть связано с Кругобайкальской железной дорогой, озером Байкал, достопримечательностями исторической магистрали. Название не должно повторять уже существующие «имена» паровозных туров в Сибири и других регионах страны.

Новый всесезонный туристический маршрут по КБЖД будет запущен летом 2021 года. Везти пассажирские вагоны будет уникальный паровоз П-36 «Генерал». Подобных машин в рабочем состоянии осталось только девять по всей стране. Этот экземпляр более 30 лет простоял в Иркутске на постаменте и был восстановлен.

Само двухдневное путешествие будет включать несколько особенностей. Туристам представится возможность встретить рассвет на берегу Байкала в живописном месте. Помимо традиционных остановок на нескольких станциях, у Киркирейского комплекса, Итальянской стенки туристов ждет настоящее экскурсионное приключение на станции Байкал. Они смогут насладиться видами озера и истока Ангары, увидеть порт и станцию с высоты обзорной площадки мыса Устьянского, старинный маяк, исторические здания и сооружения КБЖД, дачу Валентина Распутина, где он написал свои самые известные произведения, познакомиться с жизнью поселка.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить на электронную почту pr@esrr.ru заявку на участие с пометкой «Конкурс Новый тур КБЖД», в письме предложить свой вариант названия и указать контактные данные для связи. Заявки будут приниматься до 19 марта 2021 года.

Победителя ждут подарки и призы, главный из которых – сертификат на поездку по новому всесезонному туристическому маршруту.

Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте ВСЖД .

Ещё по теме: С днём рождения, Кругобайкалка! Любимая достопримечательность отмечает 115 лет

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...