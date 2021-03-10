Казаки перешли через Байкал в память о Гражданской войне

Казаки перешли Байкал в память о Сибирском ледяном походе 1920 года. Группа в 30 человек из иркутского, забайкальского, черноморского казачьих войск, а также добровольцы из Иркутска и Улан-Удэ пересекли Байкал по льду 6 марта 2021 года от Листвянки до Танхоя.

Общая протяженность перехода с учетом обхода торосов и трещин составила около 45 км. Время в пути – 15 часов.

Участники стартовали после молебна в храме Святого Николая в Листвянке, который начался в 6:30 утра. После молебна на торжественном построении к группе с напутственной речью обратился атаман Иркутского казачьего войска, войсковой старшина Анатолий Никитин, после чего группа ступила на лед Байкала.

– Переход выдался непростым – последние 10 километров путь пролегал через глубокий снег и торосы, но, несмотря на все сложности, к девяти часам вечера замыкающая часть группы вошла в Танхой, – рассказал командир отряда, начальник штаба иркутского казачьего войска есаул Валерий Бобров.

Напомним, переход посвящен завершающему этапу Гражданской войны в Восточной Сибири, когда в середине февраля 1920 года остатки отступающей Русской армии генерала Каппеля переправились через Байкал и ушли в Читу. Исторически маршрут Сибирского ледяного похода в 1920 пролегал от села Большое Голоустное до города Бабушкин в Бурятии. Всего тогда Байкал по льду преодолело около 35 тысяч человек, включая женщин и детей. Подобные переходы патриотическая общественность Иркутска проводит с 2004 года.

– Идея перехода в том, чтобы сохранить памяти о тех событиях Гражданской войны, – подчеркнул Валерий Бобров. – Такая форма популяризации истории позволяет прочувствовать реалии тех драматических событий и объективно взглянуть на них. Не менее важное значение имеет общее примирение русского народа, зачастую идеологически расколотого на «красных» и «белых» и по сей день.

По инф. Телеинформа

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