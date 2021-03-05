 «Картины ускользающего мира»: в Иркутск приехали шедевры японской графики

В Усадьбе Сукачева в Иркутске начинает работу выставка «Золотой век японской графики», организованная в партнерстве с Арт-центром в Перинных рядах (Санкт-Петербург).
Как сообщает пресс-служба областного художественного музея, в экспозиции — более 60 ксилографий эпохи Эдо (17 – первой половины 19 веков) знаменитых японских художников, таких как Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ, Утагава Кунисада, Китагава Утамаро.
– «Картины ускользающего мира» — по-японски «укиё-э» — такое название носит графика эпохи Эдо со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актеров театра кабуки и изображениями птиц и цветов. Заимствованное из философии дзэн-буддизма понятие подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени. Цветная гравюра не имела аналогов в странах Дальнего Востока, а в Японии была необычайно популярна: ею украшали интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов и «веселых» кварталов, – сообщают в музее.
Расцвет укиё-э тесно связан с периодом возвышения Эдо — современного Токио. Уже к началу 18 века город обладал миллионным населением и превосходил по размерам все европейские столицы. Эпоха Эдо — период расцвета не только в изобразительном искусстве Японии, но и в литературе, поэзии, театре.
– Цветение сакуры, заснеженные вершины священной горы Фудзи, портреты красавиц-гейш и актеров кабуки, сражения императоров и самураев — всё это стало предметом вдохновения для художников столицы Японии. В экспозиции представлено более 60 ксилографий, выставка дополнена костюмами и веерами. На выставке представлены работы из таких знаменитых серий, как «36 видов Фудзи» Кацусики Хокусая, «53 станции Токайдо» Андо Хиросигэ, «Альбом птиц и цветов» Коно Байрэя и «Комические виды знаменитых мест в Эдо» Утагавы Хирокагэ, – отметили в музее.
Выставка «Золотой век японской графики» будет работать в Усадьбе В.П. Сукачёва (ул. Декабрьских Событий, 112) до 30 мая. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи (тел.: 53-12-24). В музее действует масочный режим.
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