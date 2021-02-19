Картины из сухих листьев: интересная выставка открывается в Доме Рогаля

В Доме Рогаля 19 февраля открывается выставка члена Союза мастеров народного творчества «Оникс» Галины Донской. Она уже более 20 лет работает в технике флористической живописи или аппликации. Об этом сообщает пресс-служба Музея истории Иркутска.

Работы Галины Донской – натюрморты и пейзажи – выполнены из засушенных листьев деревьев, трав и цветов, однако на первый взгляд кажется, что все они написаны кистью. Только при близком рассмотрении можно увидеть, какими разнообразными комбинациями листочков и былинок автор тонко передает все детали картин, а их тона словно излучают солнечный свет.

Галина Донская окончила художественное отделение Иркутского училища искусств. Работала преподавателем, затем директором художественной школы, методистом по художественному образованию областного методического центра «Байкал» при Министерстве культуры области. Мастер является участником городских, областных выставок, автор нескольких персональных выставок, награждена многими грамотами, дипломами и благодарственными письмами за плодотворную, творческую деятельность.

Выставка откроется 19 февраля в Городском выставочном центре «Дом имени Рогаля» по адресу: Иркутск, улица Халтурина, 3, и будет работать до 19 марта.

По инф. Телеинформа

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