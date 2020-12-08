Картины иркутских живописцев «вышли» на улицу

В Иркутске 8 декабря торжественно открыли культурный проект «Музей на улицах города». Фасады двух зданий украсили три репродукции картин иркутских живописцев. Всего планируется разместить более чем на 10 домах 14 холстов.

Как отметила руководитель «Некоммерческого партнерства по содействию развития искусства Дианы Салацкой» Диана Салацкая, этот проект стартовал в областном центре еще в мае 2016 года. Сейчас – очередной этап.

Первые работы художников, членов Иркутского отделения Союза художников России Регины Присяжниковой и Сергея Юдина появились на фасаде дома №27 по улице Российская. Картина признанного иркутского живописца, заслуженного художника России, члена Союза художников России Геннадия Шихалева украсила фасад дома №4 по улице Богдана Хмельницкого.

Проект реализован при поддержке администрации Иркутска. Благодаря полученной субсидии площадками для экспонирования репродукций станут дома на улицах Марата, Российская, Ленина и других. Их фасады украсят живописные и графические работы иркутских художников, сообщает пресс-служба Некоммерческого партнерства.

– В сегодняшних условиях этот проект уникален. К сожалению, не везде сейчас можно попасть в музей. Людям важно видеть историю своего города, которую подает художник. Иркутск всегда был уникальным городом во многих своих проявлениях. На этих картинах – то, как художники его видят и делятся его красотой с людьми. И для того чтобы посмотреть на эти картины, никуда не нужно идти, они – на улицах, – сказал на открытии мэр Иркутска Руслан Болотов.

Он отметил, что такие проекты, как «Музей на улицах города», поднимают уровень внутренней культуры горожан.

– Мы подумаем над форматом, чтобы обеспечить сохранность в непогоду, и эту традицию будем развивать и продолжать, как в рамках юбилейного года, так и далее. Возможно, это надо сделать постоянным проектом и менять картины, чтобы у людей была возможность видеть то, чем можно гордиться в Иркутске. Потому что у нас есть чем гордиться, нам есть что показать и есть что продолжать, – резюмировал градоначальник.

По инф. Телеинформа

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