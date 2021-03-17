 Как выглядели иркутянки в конце 19 века? Покажет музей городского быта

В иркутском музее городского быта открылась выставка «Женский портрет 19 – начала 20 веков», на которой представлены фотографии, сделанные в известных иркутских фотосалонах в 1880-1920 годы.

Как сообщает пресс-служба музея, фотокарточки, снятые в салонах Д. Мамонова, В. Дегтярева, П. Завальского, П. Милевского, Г. Эннэ, Н. Булатова, Р. Каупе, Тиле, Селебриа и других, позволяют увидеть и сравнить стили и особенности техник различных фотомастеров того времени, проследить модные тенденции в женской одежде, украшениях и аксессуарах.

– С момента своего появления посещение фотоателье было дорогим удовольствием, позволить которое могли себе только состоятельные люди. В конце 19 века фотосьемка становится доступной для более широкого круга желающих. Но всегда поход к фотографу был значимым событием в жизни горожан. Надевались лучшие наряды, посещались парикмахерские салоны, вся процедура не терпела суеты, – рассказывают в музее.

Снимки, выполненные в фотосалонах, имели стандартные размеры. Наиболее популярными были форматы «Визит-портрет» (5,7×9 см) и «Кабинет-портрет» (10×14 см). Фотографии наклеивались на специальные картонные бланки с эмблемой мастера или фотоателье. Фотографии формата «Кабинет-портрет» как правило, хранились в семейных альбомах. А вот использование «визиток» было гораздо шире. Их дарили на память друзьям и знакомым. Карточки, подписанные с обратной стороны, порой заменяли удостоверения личности, поскольку содержали фотографию своего владельца.

Адрес: Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 77, тел: 8 (3952) 204-884, выходной день вторник. Выставка будет работать до конца мая 2021 год.

По инф. Телеинформа

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