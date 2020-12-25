Как это мило! В зоопарке Листвянки подружились мишка и маламут

В Сибирском зоопарке в поселке Листвянка Иркутского района подружились аляскинский маламут Ромми и маленькая медведица Андрейка.

Как рассказывается в аккаунте зверинца в соцсетях, в этом году сотрудники выкармливали сразу троих медвежат, оставшихся без мамы, – двух братьев и сестру.

– Чем младше медвежонок, тем чаще ночью он просит кушать. На самостоятельное питание он переходит в 3,5-4,5 месяца. Медведи очень сложные и требовательные в коммуникации. Медведи очень социальные и очень умные, – говорят сотрудники.

Приемышей старались вырастить так, чтобы общение с человеком было минимальным. Это получилось: два брата сохранили подозрительное отношение к людям и к чужому. Они выросли до 10 месяцев вполне агрессивными молодыми самцами, что позволит им впоследствии выжить в дикой природе. Медвежат-подростков выпустили на волю в «Заповедном Прибайкалье», где обширные территории и хорошая кормовая база позволяют адаптировать медведей вдалеке от населенных пунктов.

– Инстинкт рыть берлогу сохраняется у всех наших медведей. Главное в их реабилитации – чтобы зверь выжил и не вышел к людям, – отмечают в Сибирском зоопарке.

Но третий медвежонок остался в реабилитационном центре. Маленькая девочка, как уточняют в зоопарке, не пережила бы сибирскую зиму. Назвали малышку Андрейка – в честь дрессировщика Андрея, который выкормил ее.

– Андрейка скучает и требует внимания, как ребенок. И вот тут на помощь приходят аляскинские маламуты. Вы можете видеть игры и танцы медвежонка с Ромми. Иногда медвежонок сильно прикусывает Ромми, иногда Ромми валяет в снегу мишку – исключительно по обоюдному согласию. Ромми вырастила у нас уже четыре поколения медвежат-сирот. И вот теперь занимается с Андрейкой, – говорят в зоопарке.

По инф. Телеинформа

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