Из зимы – в лето. «Дом Рогаля» зовёт полюбоваться природой Крыма на полотнах

Обновление составов, в том числе руководящих, в крупнейших политических силах в стране – процесс, который сложно назвать неожиданным. Скорее, ему стоило бы приписать эволюционный характер, хотя бы с точки зрения возраста лидеров ряда партий. К примеру, совсем недавно один из депутатов Государственной думы поднимал вопрос о том, что грядущие осенние парламентские выборы могут стать последними для лидера ЛДПР Владимира Жириновского, теперь в экспертной среде активно ведется дискуссия о возможном уходе лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
ИТЭЛМА, научно-производственное предприятие, представило новую платформу электронного управления и концепцию быстрого обеспечения электробусов энергией без развёртывания контактной инфраструктуры. Рабочую встречу с руководством компании в свете этого события провел заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Страшный недуг поразил Николая Носкова внезапно и на время «выбил» его из шоу-бизнеса. Врачи уверяли, что после инсульта вокалист не сможет даже говорить, но он собрал все силы в кулак, вернулся на сцену и показал, что готов бороться до самого конца.
«Аэрофлот» заявил о приостановлении с 13 января бронирования билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа. Напомним, что на льготные перелеты имеют право, в том числе, пенсионеры.
В России с юлианского на грегорианский календарь перешли только в 1918 году, так что традиции Старого Нового года у нас чуть больше столетия. В некоторых уголках Европы и Северной Африки она гораздо старше.
Бесконечная история скандалов в семье Бари Алибасова, казалось бы, подошла к концу. Продюсер расторг брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а теперь с радостью предвкушает скорую свадьбу с новой пассией – Викторией Полторацкой. Но и здесь нашлось место для подводных камней…
Распространение «британского» штамма коронавируса в России может привести к росту темпов заболеваемости в полтора раза и к повторению ситуации марта 2020 года. Таким мнением поделился заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
Цены на медикаменты в России повысились в декабре 2020 года на 0,67% относительно предыдущего месяца, однако за прошлый год выросли на 9,76% (декабрь к декабрю-2019), следует из данных Федеральной службы государственной статистики.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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