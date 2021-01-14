Из зимы – в лето. «Дом Рогаля» зовёт полюбоваться природой Крыма на полотнах

В «Доме Рогаля» открылась выставка акварельных работ украинского художника Константина Поддубко под названием «Цветы и травы Крыма». Об этом сообщает пресс-служба музея истории Иркутска.

В залах галереи будет представлено 42 работы художника. Особое место в творчестве мастера занимают натюрморты. Как отмечают искусствоведы, в них есть лёгкость и глубина.

– То, что в реальности могло бы и не привлечь внимания, в авторских композициях преображается – предметный мир оживает, наполняется теплом близкого, узнаваемого, неожиданного, – говорят специалисты.

В ГВЦ имени Рогаля выставка будет работать до марта 2021 года.



Адрес: улица Халтурина, 3, телефон для справок: 8(3952)200-365.

По инф. Телеинформа

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