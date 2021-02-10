«Искусство женщин»: иркутян зовут на выставку художниц 19-21 веков

В Иркутском художественном музее 11 февраля начинает работу выставка «Художницы. Искусство женщин 19-21 веков».
Как сообщили в пресс-службе музея, в экспозиции — более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Выставка позволяет взглянуть на мир глазами женщины, проследить, как менялся женский взгляд на окружающую действительность, увидеть развитие искусства с другого ракурса.
– Роль женщины-художницы в искусстве является актуальной темой современности. Женщина была, есть и будет не только вдохновителем, но и талантливейшим творцом прекрасных произведений, – сообщили в музее.
Экспозиция предлагает оценить значение женщин в развитии изобразительного искусства на протяжении большого временного периода: с конца 19 века по наше время. Среди авторов — известнейшие мастера: Анна Голубкина, Любовь Попова, Зинаида Серебрякова, Вера Ермолаева, Наталья Гончарова. Помимо классиков, в экспозиции представлены работы иркутских художниц и мастеров Бурятии: Александры Мадиссон, Галины Новиковой, Любови Имшенецкой, Альбины Цыбиковой, Екатерины Асалхановой, Марии Метёлкиной. На выставке будут показаны как уже известные и полюбившиеся зрителю работы, так и редкие и малоизвестные произведения.
Выставка будет работать в главном здании музея до 19 апреля. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея пока возможно только по предварительной записи (тел.: 8 (3952) 34-01-46). В музее действует масочный режим.
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