Иркутянин Юрген Лаос получил литературную награду за роман имени себя

Иркутянин Юрген Лаос (Вячеслав Еропов) с одноимённым романом в жанре фэнтези стал лауреатом Национальной молодёжной литературной премии.
Автор победил в номинации «Дебют». В качестве приза за победу в премии начинающий писатель получит возможность пройти обучение в писательской академии «Эксмо».
Напомним, роман «Юрген Лаос» был номинирован на премию вместе с книгой «Тараканья охота» иркутянки Любови Головиной. Она была представлена в номинации «Детская книга». В итоге лауреатом стала автор из Саратова.
Подать заявку на соискание премии могли прозаики, поэты и сценаристы из России в возрасте от 14 до 35 лет. Победители определены советом жюри, в состав которого вошли писатели, литературные критики, а также известные деятели в области культуры и литературы: писатель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов, литературный критик, писатель и лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин, вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько, главный редактор РИАМО Максим Шарапов, генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, главный редактор издательства «Бомбора» Рамиль Фасхутдинов, начальник отдела подростковой литературы издательства «Эксмо» Татьяна Суворова, писатель-фантаст Вадим Панов и др.
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