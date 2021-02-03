Иркутянам дадут доступ к секретным документам о преступлениях нацистов

В Центре развития дополнительного образования детей Иркутской области 8 февраля откроется выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба иркутской мэрии.

Горожанам представят уникальные документы, рассекреченные и опубликованные в рамках федерального проекта «Без срока давности». Экспозиция отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: от карательных операций до угона мирного населения.

– В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7 тысяч архивных документов – свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. К работе подключилось 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков – специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов, – рассказали в администрации Иркутска.

Выставка откроется в 15.00 по адресу: ул. Сергеева, 5/6.

Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте проекта безсрокадавности.рф .

По инф. Телеинформа

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