Иркутян зовут примерить доспехи воинов от Средневековья до современности

В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 26 января откроется выставка «Оружие и доспехи: от Средневековья к современности». Экспозицию можно будет увидеть до 26 февраля, сообщает пресс-служба музея.
На выставке представлено более 50 экспонатов: копии клинкового оружия и защитного снаряжения воинов средних веков, макеты оружия и амуниция периода Великой Отечественной войны и конца 20 века, макеты современного оружия – пулемета «Миниган» и автомата Калашникова.
Некоторые экспонаты можно примерять и держать в руках.
Увидеть выставку можно в отделе «Окно в Азию» по адресу: Иркутск, ул. 3-го Июля, 21 Б (130 квартал). Режим работы отдела: с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника.
Для посещения необходима предварительная запись по телефону: 8(3952)25-98-21. При себе нужно иметь средства индивидуальной защиты.
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